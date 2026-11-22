Tegucigalpa, Honduras. El sargazo sigue afectando los ecosistemas marino-costeros y actividades como la pesca, el turismo y la navegación en el Caribe hondureño. En 2026, se han reportado impactos en playas de Omoa, Puerto Cortés, Tela e Islas de la Bahía. Con el propósito de apoyar a las alcaldías y comunidades en el monitoreo y las labores inmediatas de limpieza, y en respuesta a una petición de la Mesa Técnica Nacional del Sargazo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en coordinación con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), entregó herramientas e insumos a las alcaldías de Omoa, Tela y Guanaja para mejorar su capacidad de respuesta ante nuevos arribos. “Omoa es una municipalidad con un presupuesto limitado y recibir estos insumos nos sirve de mucho, porque ya no tendremos que comprarlos y podremos utilizarlos para limpiar las playas", dijo Ricardo Alvarado, alcalde de Omoa.

"Somos un municipio turístico y se acercan las fiestas navideñas, cuando esperamos recibir bastantes visitantes. Además, debemos estar preparados ante nuevos arribos de sargazo", destacó el edil. "Esta alga dura aproximadamente dos días y, al tercero, comienza a descomponerse y genera un olor muy fuerte, por lo que tenemos que removerla de inmediato”, agregó Alvarado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Omoa es uno de los destinos turísticos del Caribe y tiene más de 60 kilómetros de playa con conexión con el río Motagua, la bahía de Omoa y el mar Atlántico, ubicación que hace vulnerable al municipio ante la acumulación de residuos entre ellos el sargazo", explicó Alvarado durante un recorrido por las playas, donde comenzaron a utilizarse las herramientas de limpieza. Se estima que los meses con mayor probabilidad de nuevos arribos masivos de sargazo serán mayo y septiembre de 2027, con posibles afectaciones principalmente en las zonas costeras e insulares del país. Este escenario plantea la necesidad de contar con sistemas de alerta temprana y acciones de monitoreo, recolección y disposición adecuada del sargazo, junto con una mayor coordinación interinstitucional y mecanismos de financiamiento que permitan atender el fenómeno de manera continua e integral. El seguimiento mediante imágenes satelitales permite observar el desplazamiento de grandes concentraciones de sargazo y anticipar su aproximación a las costas.

No obstante, su trayectoria y llegada a una playa específica están influenciadas por factores como las corrientes marinas, los vientos y la temperatura del agua, por lo que los volúmenes de los arribos pueden variar considerablemente. La donación incluye 100 conjuntos de herramientas para la recolección del sargazo y equipo de protección personal destinados a apoyar las labores de limpieza en los municipios. “Esperamos que estos insumos contribuyan de manera inmediata a mejorar la capacidad de respuesta de los municipios, pero, sobre todo, que este esfuerzo nos permita avanzar hacia una respuesta más preventiva y coordinada. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir acompañando a Honduras en la protección y el uso sostenible de sus ecosistemas marino-costeros”, dijo Alessandro Fracassetti, representante residente del PNUD en Honduras. El sargazo es una macroalga café que cumple una función importante en los ecosistemas marinos, al servir de alimento, refugio y área de reproducción para tortugas, cangrejos, camarones, peces y aves marinas. Sin embargo, desde 2011, sus arribos masivos en el Caribe han aumentado en frecuencia e intensidad, lo que genera impactos ambientales, económicos y sociales. Estos arribos pueden afectar los arrecifes y pastos marinos, reducir los niveles de oxígeno y alterar los ecosistemas costeros. También pueden incidir en el turismo y la pesca, así como incrementar los costos de limpieza. Además, representan riesgos para la salud y afectan a las comunidades costeras. Cuando grandes acumulaciones de sargazo permanecen en las playas y comienzan a descomponerse, pueden liberar gases como sulfuro de hidrógeno y amoníaco, que pueden provocar irritaciones y problemas respiratorios, especialmente en personas vulnerables. Un fenómeno de esta magnitud requiere una respuesta coordinada entre el Gobierno, las municipalidades, las comunidades, el sector privado, la academia y la cooperación internacional. El Gobierno, a través del designado presidencial Carlos Flores, impulsó la conformación de la Mesa Técnica Nacional del Sargazo, instancia que busca articular a las instituciones responsables del abordaje integral del fenómeno en Honduras y definir acciones conjuntas de prevención, preparación y respuesta frente a sus impactos ambientales, sociales y económicos.