Tegucigalpa, Honduras. La vicepresidenta del Banco Mundial (BM) para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, destacó este viernes los avances de Honduras en las reformas del sector energético y consideró prioritario acelerar su implementación para reducir los costos de la electricidad, mejorar la competitividad y atraer inversión privada.

"La reforma de energía es, en nuestra visión, una prioridad, implementar esa reforma y reducir los costos de energía", sostuvo Cordeiro Guerra en una entrevista con EFE al concluir una visita oficial de tres días a Honduras.

La reforma energética, aprobada en septiembre por el Parlamento a petición del Ejecutivo, contempla cambios tarifarios, condonación de deudas, modernización y ampliación de la red de transmisión, mayor competencia en la compra de electricidad y una nueva estructura de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree), entre otras medidas.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) no logra satisfacer la demanda nacional, registra una de las tarifas eléctricas más altas de Centroamérica y acumula pérdidas estimadas en 1,9 millones de dólares diarios, según diversas fuentes.

La funcionaria del BM felicitó al Gobierno hondureño por los avances en el marco regulatorio del sector energético, al considerar que constituye un motor para el crecimiento, la productividad y la competitividad del país, así como para atraer a más inversionistas privados.

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Señaló que, tras esos logros, el reto ahora es acelerar la aplicación de las reformas y avanzar en una agenda de competitividad que permita ampliar las oportunidades de inversión y fortalecer la economía hondureña.

"Hay una agenda de competitividad, de ampliar y atraer más inversionistas para Honduras", afirmó Cordeiro Guerra, quien también resaltó la importancia de fortalecer las instituciones, mantener la estabilidad macroeconómica y avanzar en la consolidación fiscal.