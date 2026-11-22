Yoro, Honduras. Un hombre de 50 años fue aprehendido por elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) durante un operativo ejecutado en la aldea Ayapa, departamento de Yoro, por su presunta vinculación con la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13). La operación fue realizada por las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la PMOP, como parte de las acciones de apoyo a la Agencia Nacional Contra el Crimen (ANCC).

De acuerdo con el informe de las autoridades, los agentes realizaron labores de vigilancia, búsqueda y recolección de información para ubicar al sospechoso y proceder con su aprehensión. Durante el procedimiento, decomisaron dos bolsas que contenían supuesta marihuana , cada una con un peso aproximado de cuatro onzas.

En total, las autoridades reportaron el decomiso de ocho onzas de la presunta droga , la cual quedó bajo custodia como parte de los indicios relacionados con el caso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Asimismo, las Fuerzas Armadas informaron que el operativo contó con el apoyo de personal especializado de la Dirección de Apoyo Estratégico y Comunicaciones (DAET), cuyos integrantes participaron en la validación de los indicios encontrados durante la intervención.

El detenido será remitido a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), adscrita a la Unidad Departamental de Prevención (UDEP-18), en el departamento de Yoro, para continuar con el procedimiento legal correspondiente.