Comayagüela, Francisco Morazán. Dos personas murieron durante un incendio registrado en un edificio antiguo y aparentemente abandonado, ubicado a un costado del puente Carías, en el sector de Comayagüela, cerca del río.
Los cuerpos fueron encontrados por miembros del Cuerpo de Bomberos cuando ingresaron al inmueble después de controlar las llamas. Ambas víctimas estaban calcinadas y, debido a las condiciones en que fueron halladas, no han sido identificadas.
De acuerdo con la información preliminar, se presume que las víctimas eran personas en situación de calle que utilizaban el edificio para pasar la noche. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.
El inmueble, construido de piedra y con varios años de antigüedad, no contaba con servicio de energía eléctrica. Las causas que originaron el incendio son desconocidas.
Los bomberos ingresaron al edificio para combatir el fuego y posteriormente realizaron labores de enfriamiento. Durante la inspección encontraron los dos cuerpos sobre una estructura de hierro que, según la descripción del reporte, correspondía a una cama.
En los alrededores del inmueble se observaron algunos negocios dedicados a la venta de calzado. El edificio, por su parte, permanecía aparentemente deshabitado y presentaba condiciones de abandono.
Según información proporcionada por vecinos del sector, el lugar habría funcionado como dormitorios públicos alrededor de 1970 y, después de quedar abandonado, algunas personas en situación de calle lo utilizaban para pasar la noche.
Al lugar llegaron miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), representantes de la Fiscalía y personal de Medicina Forense del Ministerio Público, para realizar el levantamiento de los cuerpos y las diligencias correspondientes para establecer las identidades de las víctimas.