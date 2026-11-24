Comayagüela, Francisco Morazán. Dos personas murieron durante un incendio registrado en un edificio antiguo y aparentemente abandonado, ubicado a un costado del puente Carías, en el sector de Comayagüela, cerca del río.

Los cuerpos fueron encontrados por miembros del Cuerpo de Bomberos cuando ingresaron al inmueble después de controlar las llamas. Ambas víctimas estaban calcinadas y, debido a las condiciones en que fueron halladas, no han sido identificadas.

De acuerdo con la información preliminar, se presume que las víctimas eran personas en situación de calle que utilizaban el edificio para pasar la noche. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.