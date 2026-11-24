San Pedro Sula, Honduras. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a un quinto sospechoso vinculado al asesinato de una pareja ocurrido en septiembre pasado en el departamento de Yoro. El detenido, de 19 años, es señalado como presunto integrante del grupo delictivo conocido como Cartel del Diablo. El sospechoso, identificado con el alias de "La Cabra", tenía una orden de captura pendiente por los delitos de asesinato y asociación terrorista, según informó la Policía Nacional este martes 24 de noviembre. La detención se ejecutó en la aldea El Tablón, municipio de San Luis, departamento de Comayagua, mediante labores de inteligencia e investigación desarrolladas por agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS-DPI), en coordinación con la Unidad de Delitos Contra la Vida y otras direcciones policiales.

De acuerdo con las investigaciones, el joven estaría vinculado a un ataque armado registrado el 11 de septiembre de 2026 en la aldea Las Cañas, municipio de Sulaco, Yoro, donde una pareja perdió la vida tras ser interceptada por varios hombres armados. Las víctimas se movilizaban junto a una menor de edad y, según las diligencias policiales, se dirigían a adquirir una propiedad cuando fueron atacadas por un grupo de aproximadamente ocho individuos que se transportaban en cuatro motocicletas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los atacantes dispararon contra la pareja, provocándole la muerte de manera inmediata. La menor que los acompañaba logró sobrevivir al refugiarse dentro del vehículo en el que se conducían.

Las investigaciones apuntan a que el crimen estaría relacionado con integrantes del grupo delictivo organizado Cartel del Diablo, estructura que, según las autoridades, mantiene presencia criminal en ese sector de Yoro.