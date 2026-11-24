Cortés, Honduras. Un hondureño fue capturado este martes en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, en La Lima, Cortés, luego de arribar al país en un vuelo de deportados procedente de Estados Unidos. El detenido tenía una orden de captura pendiente desde 2022 por suponerlo responsable del delito de asesinato en su grado de ejecución inacabada. La detención fue ejecutada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de funcionarios de Interpol, en coordinación con elementos de la Unidad Metropolitana de Prevención N.º 9 (Umep-9), quienes identificaron al sospechoso tras su llegada al territorio hondureño.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional, el hombre era requerido por el Juzgado de Letras de la Seccional de Yoro. El subinspector Funes explicó que las autoridades mantenían labores de seguimiento y monitoreo sobre el sospechoso, identificado con el alias de "El Alcalde", lo que permitió ejecutar el requerimiento judicial cuando ingresó al aeropuerto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Según el informe policial, al detenido se le supone responsable del delito de asesinato en su grado de ejecución inacabada, en perjuicio de un testigo protegido. Tras su captura, fue puesto bajo custodia y trasladado ante los órganos judiciales que solicitaron su aprehensión. Las investigaciones también señalan que alias "El Alcalde" habría actuado junto con otro individuo, conocido como "El Viejo", quien igualmente tendría una orden judicial pendiente por el mismo caso. Sin embargo, este último permanece prófugo de la justicia, por lo que las autoridades indicaron que continúan las labores de seguimiento para dar con su paradero y ejecutar la orden de captura correspondiente.