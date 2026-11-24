Un hombre señalado de ocupar el rango de cabecilla de sector dentro de la Mara Salvatrucha (MS-13) fue capturado durante un operativo ejecutado en Pueblo Nuevo, Petoa, Santa Bárbara.
El detenido fue identificado como Marco Antonio Rodríguez Zavala, de 49 años, originario de San Pedro Sula y residente en Tegucigalpa, quien es conocido dentro de la organización con el alias de "Cusuco" y ostenta el nivel jerárquico de "compa".
La operación policial contó con la participación coordinada de agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet) y otras divisiones regionales.
Al momento de la intervención, las autoridades le decomisaron una pistola, cartuchos y le hallaron tatuajes en el cuerpo que, según el informe, son alusivos a la MS-13.
De acuerdo con los registros policiales, Rodríguez Zavala acumula un extenso historial delictivo que incluye antecedentes por violencia intrafamiliar en el año 2000, homicidio en marzo de 2001, robo agravado en 2014 y una captura previa por tráfico de drogas registrada en 2019.
Tras su aprehensión, enfrentará cargos por asociación terrorista y porte ilegal de arma de fuego de uso permitido en perjuicio del orden público.
"El problema no son los tatuajes, sino lo que representan. Las personas que porten tatuajes alusivos a la MS-13, de la Pandilla 18 o del Cartel del Diablo serán requeridas, detenidas y procesadas", expresó Rigoberto Oseguera Mass, director de la Policía Nacional, según un comunicado difundido por la institución.
La Policía también lanzó una advertencia a quienes presuntamente colaboran con estas estructuras criminales y señaló que sus equipos de inteligencia trabajan para identificarlos y capturarlos. "A todos los colaboradores de estas estructuras terroristas les decimos que se alejen porque en cualquier momento nuestros equipos de inteligencia los van a capturar", expresó la institución.