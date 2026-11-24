Santa Bárbara, Honduras. Un hombre de 55 años fue detenido en el municipio de Nueva Frontera, Santa Bárbara, señalado como sospechoso del delito de violación agravada contra una niña de 11 años, de nacionalidad mexicana, quien figura en una alerta amarilla por desaparición emitida en México. La captura se llevó a cabo en el barrio Los Profesores, luego de varias semanas de investigaciones, vigilancia y seguimiento por parte de las autoridades policiales, que lograron ubicar al sospechoso en ese sector del departamento.

En el operativo participaron agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), asignados a la Unidad Metropolitana de Investigación Criminal (UMIC-22) de Quimistán, junto con efectivos de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC). De acuerdo con el informe policial, al ser interrogado por los uniformados, el hombre manifestó que mantenía una relación sentimental con la menor. Las autoridades procedieron con su detención debido a los señalamientos en su contra por la sospecha de agresión sexual.

Las investigaciones también permitieron establecer que la niña cuenta con una alerta amarilla por desaparición emitida en México. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, las autoridades identificaron que el detenido tendría una orden de aprehensión pendiente en ese país, relacionada con el supuesto delito de sustracción de menores con multas sexuales.

Ante estos hallazgos, el DPI mantiene comunicación con las instancias correspondientes y organismos de cooperación policial internacional, entre ellos Interpol , para verificar la situación legal del sospechoso y determinar si existe una solicitud formal de extradición por parte de México.