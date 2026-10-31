Nasry Asfura participará en la XXX Cumbre Iberoamericana en España

Honduras. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, viajará la próxima semana a Madrid, España, para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana, programada para los días 4 y 5 de noviembre, informó la ministra de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero. La canciller confirmó que acompañará al mandatario durante esta visita oficial, en la que Honduras tendrá la oportunidad de presentar sus prioridades y buscar acuerdos de cooperación con los otros países participantes. Agüero explicó que la cumbre reunirá a los 22 países de Iberoamérica: 19 de América Latina, además de España, Portugal y Andorra. Durante el encuentro se abordarán temas de interés regional, entre ellos la preparación ante sequías e inundaciones, el reconocimiento de estudios académicos, el uso de la inteligencia artificial para mejorar los servicios públicos y la migración segura, ordenada y regular.

La funcionaria destacó que la participación hondureña también buscará atraer comercio e inversión que contribuyan a generar empleo en el país. Asimismo, señaló que el multilateralismo es fundamental para que naciones como Honduras puedan defender sus intereses y tener voz en los espacios internacionales. Como parte de la agenda, Asfura participará en el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, considerado el principal foro empresarial de esta comunidad y la única instancia oficial del sector privado en el marco de la cumbre. Este encuentro cobra especial relevancia para Honduras, ya que el país será sede de la próxima edición de la Cumbre Iberoamericana en 2028. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Agüero recordó que el pasado 24 de septiembre los 22 países acordaron por unanimidad que Honduras será anfitriona de la XXXI Cumbre Iberoamericana. Además, el país asumirá de España la secretaría pro tempore para el período 2026-2028, por lo que tendrá la responsabilidad de coordinar los trabajos preparatorios junto con los demás gobiernos y la Secretaría General Iberoamericana.