Mauricio Ochmann revela que no quiso seguir interpretando al "Chema" Venegas porque transmitía un mensaje "chueco"

La carrera de Mauricio Ochmann ha estado marcada por personajes que han tenido una gran trascendencia y popularidad. Uno de ellos, sin duda, fue El Chema, que comenzó interpretando en 2013 en El señor de los cielos y terminó teniendo su propia serie en 2016, El Chema.
El personaje aún tenía mucho recorrido por delante. De hecho, Telemundo tenía intención de llevar a cabo una segunda temporada de El Chema, pero el actor decidió no continuar interpretando al famoso narcotraficante que tanto reconocimiento y éxito le trajo.
Ahora, una década después, Ochmann se ha sincero al respecto en una entrevista con Melo Montoya.
“En algún momento llegaron un día a la producción, no me acuerdo si era El Chema o El señor de los cielos, pero llegaron y dijeron: ‘Hay una estadística de que hay un porcentaje muy grande de niños que su sueño y su meta es convertirse en narcotraficantes y hay un porcentaje enorme de mujeres que su meta es ser una de las mujeres de algún narcotraficante’”, rememora.
Ese golpe de realidad lo hizo tomar conciencia del impacto que estaba teniendo su trabajo.
“Yo no quise hacer la segunda temporada de El Chema por el mensaje global, porque yo puedo ser el villano del cuento, yo puedo ser el más malo de la historia –y me encantan esos personajes–, pero ¿qué mensaje global le estamos dando a la gente con lo que estamos contando? Entonces yo dije: ‘Creo que el mensaje lo estamos contando chueco. ¿Por qué no contamos lo que realmente se vive y lo que es?’, porque al final es una realidad fuerte, es una realidad oscura, difícil”, señaló.
El también galán de exitosas telenovelas como Victoria y El clon contó que se le acercaban niños de 8 a 13 años que veían la serie y eran fans de su personaje.
“¿Tú sí crees que El Chema Venegas definitivamente influyó negativamente en algunos jóvenes?”, le preguntó el entrevistador.
“No me quiero hacer responsable de influir negativamente, porque al final tú como actor y como intérprete haces algo y ya es responsabilidad de cada quien; lo que sí sentí es que no es un programa para niños y lo que yo veía es que las familias y los papás se sentaban a ver este tipo de series como si fueran el futbol un domingo al mediodía. Siento que también como papás tenemos una responsabilidad de qué ven nuestros hijos, entonces por eso no me quiero curar en salud pero hay responsabilidades que no son mías”, expresó.
Ochmann compartió que dejó saber que estaba dispuesto a volver a interpretar a El Chema –“porque es un juguetote”–, siempre y cuando se pusiera al personaje “en el lado correcto de la historia”.
“Yo les dije: ‘Vamos a hacerlo sin perder acción, sin perder aventura, adrenalina, sin los instintos humanos del erotismo, sin quitarle su sentido del humor, pero por qué no hacemos que el güey de repente diga: ‘¿Todo esto he hecho?’. Si le damos un poquito la vuelta y contamos la realidad de lo que sucede la gente ya no lo va a ver tan cool, ya no lo va a ver tan sexy y entonces se van a dar cuenta”, reveló.
“Te repito, yo feliz de hacerlo y es un juguetote, pero el mensaje global tiene que tener un fin distinto, un mensaje reflexivo”, aseveró.
Cortesía: People