De "Stranger Things" al terror íntimo: la nueva serie de los Duffer

Tras el fenómeno global de "Stranger Things", los Hermanos Duffer regresan con una nueva propuesta titulada "Algo terrible está a punto de suceder", una producción que se adentra en el terror desde una perspectiva más íntima y emocional.
Disponible en la plataforma Netflix, la serie explora el suspenso psicológico a través de vínculos personales, alejándose de amenazas sobrenaturales evidentes para centrarse en conflictos internos.
La historia se construye alrededor de dinámicas familiares y relaciones afectivas, especialmente aquellas que surgen en torno al compromiso y la integración a un nuevo entorno tras una decisión de vida compartida.
En este contexto, el relato propone una atmósfera marcada por la incertidumbre, donde los lazos emocionales se ven atravesados por situaciones inquietantes que evolucionan de manera progresiva.
La trama sigue a "Rachel", interpretada por Camila Morrone, y a "Nicky", personaje de Adam DiMarco, quienes emprenden un viaje hacia la casa de la familia de él previo a su boda.
Lo que inicia como un paso natural dentro de su relación pronto se transforma en una experiencia cargada de tensión, a medida que Rachel comienza a percibir señales que alteran su tranquilidad.
Desde los primeros momentos, el personaje experimenta una sensación persistente de incomodidad, una inquietud que no se manifiesta como miedo directo, sino como una alerta constante ante lo que la rodea.
Elementos aparentemente aislados, como hallazgos inesperados en el camino o situaciones difíciles de explicar, contribuyen a reforzar esa percepción de que algo no está bien.
En contraste, Nicky se muestra ajeno a estas señales, lo que genera un contraste en la interpretación de la realidad y una tensión creciente en la relación de la pareja.
El punto de quiebre ocurre con la llegada al hogar familiar, donde las interacciones, marcadas por una mezcla de cortesía y distancia, intensifican la sensación de desajuste que experimenta Rachel. A partir de ese momento, la narrativa profundiza en el misterio y plantea la posibilidad de un narrador poco fiable, invitando al espectador a cuestionar constantemente qué es real y qué forma parte de la percepción subjetiva dentro de una historia que combina tensión emocional, violencia latente y dilemas afectivos.