De "Stranger Things" al terror íntimo: la nueva serie de los Duffer

El punto de quiebre ocurre con la llegada al hogar familiar, donde las interacciones, marcadas por una mezcla de cortesía y distancia, intensifican la sensación de desajuste que experimenta Rachel. A partir de ese momento, la narrativa profundiza en el misterio y plantea la posibilidad de un narrador poco fiable, invitando al espectador a cuestionar constantemente qué es real y qué forma parte de la percepción subjetiva dentro de una historia que combina tensión emocional, violencia latente y dilemas afectivos.