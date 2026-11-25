San Pedro Sula. El Congreso Nacional aprobó por unanimidad una moción presentada por el titular de ese poder del Estado, Tomás Zambrano, mediante la cual exhorta a la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) a mantener bajo control estatal la emisión de los permisos de conducir.
La determinación legislativa surge como respuesta a las declaraciones recientes del director de la DNVT, Lenin Morell, quien anunció que se proyectaba transferir la emisión de las licencias a una compañía privada a través de una licitación pública.
Aunque la moción aprobada no representa una prohibición legal vinculante para frenar una eventual contratación externa, constituye un llamado formal del Legislativo para evitar la privatización del servicio y asegurar que la ciudadanía siga gestionando el documento directamente ante las entidades públicas.
De manera complementaria, los diputados solicitaron a las instituciones de seguridad diseñar y presentar una propuesta orientada a modernizar y agilizar los procedimientos administrativos.
El propósito es eliminar las trabas actuales que enfrentan los solicitantes, reducir los tiempos de espera y ofrecer alternativas que optimicen la atención al público durante el trámite del permiso vial.