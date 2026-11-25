San Pedro Sula. El Congreso Nacional aprobó por unanimidad una moción presentada por el titular de ese poder del Estado, Tomás Zambrano, mediante la cual exhorta a la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) a mantener bajo control estatal la emisión de los permisos de conducir.

La determinación legislativa surge como respuesta a las declaraciones recientes del director de la DNVT, Lenin Morell, quien anunció que se proyectaba transferir la emisión de las licencias a una compañía privada a través de una licitación pública.