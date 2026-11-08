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Policía Nacional ordena decomisar mototaxis vinculadas a bandas criminales
"Vamos con todo con mototaxis que colaboren con estructuras criminales y terroristas", escribió en Facebook la Policía Nacional
Redacción La Prensa
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Actualizado: 08 de noviembre de 2026 a las 14:11
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Redacción La Prensa
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