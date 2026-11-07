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Escándalo: Árbitros se retiran en pleno Olimpia vs Olancho sin saber el resultado

El partido entre Olimpia y Olancho FC quedó envuelto en la polémica luego de que el cuerpo arbitral se retirara del terreno de juego en medio de los fuertes reclamos de Potros.

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