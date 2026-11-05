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China apuesta por Honduras y destaca avances del Tratado de Libre Comercio

China han desarrollado seis rondas de negociación para concretar un Tratado de Libre Comercio (TLC), en un proceso en el que el país asiático asegura haber tomado en cuenta las diferencias económicas entre ambas naciones.

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