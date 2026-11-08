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Honduras emprende su viaje a Medio Oriente dos amistosos para cerrar el 2026

La Selección Nacional de Honduras ya está en camino a Medio Oriente. Este domingo, la delegación catracha, bajo la dirección del entrenador español José Francisco Molina, emprendió su viaje para afrontar dos compromisos amistosos correspondientes a la fecha FIFA de noviembre.

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