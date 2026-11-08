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Zonas sin luz este domingo 8 de noviembre; consulte la lista
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Honduras
Alex Yudiel el niño hondureño que pidió ayuda a Bukele está hospitalizado
La familia explicó que no ha sido posible gestionar su referencia a otro centro asistencial, debido a que deben cumplirse los protocolos médicos establecidos.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 08 de noviembre de 2026 a las 13:11
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Redacción La Prensa
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