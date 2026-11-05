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CA-13 en crisis: más de 200 baches y reclamos por el Corredor Turístico

Los trabajos de emergencia no han frenado el deterioro de la CA-13. El sector privado exige respuestas a la SIT ante la falta de avances en el proyecto del Corredor Turístico

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