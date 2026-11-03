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Presidente Asfura espera gestionar más inversión y empleo en Honduras en el marco del XVI Encuentro Empresarial en España

*En el marco de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, Honduras asumirá la presidencia pro tempore del sistema y le tocará realizar ese cónclave en 2028.

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