Niña de nueve años muere y se convierte en la tercera víctima del accidente en Omoa

San Pedro Sula., Honduras

Eilyn Judith Serrano Márquez (de 9 años) se convirtió en la tercera víctima mortal del accidente ocurrido entre una mototaxi y una camioneta en la aldea San Marcos, municipio de Omoa, Cortés.

El hecho, registrado al mediodía del lunes 13 de octubre, también cobró la vida de Jefferson Sebastián Serrano Mejía y Daira Siloé López Serrano. Noah, hermano gemelo de Jefferson, y cuatro niños más, primos de las víctimas, permanecen hospitalizados.