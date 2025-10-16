Niña de nueve años muere y se convierte en la tercera víctima del accidente en Omoa

Eilyn Judith Serrano Márquez (de 9 años) se convirtió en la tercera víctima mortal del accidente ocurrido entre una mototaxi y una camioneta en la aldea San Marcos, municipio de Omoa, Cortés.
El hecho, registrado al mediodía del lunes 13 de octubre, también cobró la vida de Jefferson Sebastián Serrano Mejía y Daira Siloé López Serrano. Noah, hermano gemelo de Jefferson, y cuatro niños más, primos de las víctimas, permanecen hospitalizados.
El trágico accidente ocurrió cuando los menores se trasladaban en una mototaxi tras salir de la escuela. Según testigos, la camioneta, conducida por una mujer, invadió el carril de la mototaxi y la impactó, provocando que los niños salieran expulsados y cayeran al pavimento, sufriendo graves lesiones.
En el lugar falleció el pequeño Jefferson, mientras que Siloé murió horas después en el hospital Mario Rivas, tras sufrir cuatro paros cardíacos. La pequeña Eilyn también murió en el hospital.
Como parte del proceso judicial, un juez dictó medidas cautelares distintas a la prisión contra el conductor de la mototaxi, Elder Velásquez, y un pasajero de la camioneta identificado como Darlin Mejía Castro.En tanto, la conductora del vehículo y otro acompañante permanecen prófugos.