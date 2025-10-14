Entre llantos y oraciones despiden a los dos primos que murieron en accidente en Omoa

San Pedro Sula, Honduras

En medio de un profundo dolor, familiares y amigos despidieron ayer a Jefferson Sebastián Serrano Mejía (de 8 años) y su prima Daira Siloé López Serrano (de 9), víctimas del fatal accidente ocurrido el lunes entre una camioneta y una mototaxi en la aldea San Marcos, municipio de Omoa, Cortés. Entre silenciosos, pero desgarradores sollozos, María Elena Velázquez Mejía se negaba a aceptar la partida de su pequeño Jefferson, quien fue sepultado a eso de las 2:30 pm entre llanto, aplausos, oraciones y cánticos en el cementerio general de la aldea.

A su dolor se suma la angustia de saber que Noa, el hermano gemelo de Jefferson, es uno de los seis menores que luchan por su vida en distintos centros asistenciales tras sufrir graves heridas en el mismo accidente. Horas más tarde, alrededor de las 6:00 pm, el cuerpo de Siloé también fue llevado al cementerio local. Su desconsolada madre, Delmy Serrano, encabezó una larga caravana fúnebre acompañada por familiares, vecinos y amigos, para sepultar a la pequeña a pocos pasos de donde descansan los restos de su primo. “Es una tragedia y un dolor profundo lo que vivimos. Es algo de lo que no podremos recuperarnos nunca”, expresó entre lágrimas don Isidro Serrano, abuelo de ambos niños. “Ahora solo queda orar por mis otros nietos y demás niños para que logren recuperarse, ya que sabemos que están graves”, añadió. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El accidente, en el que murieron los dos menores y resultaron heridos sus primos Íker Martínez Redondo, Eilyn Serrano Márquez, Khristofer Banegas Contreras, Camila Martínez Serrano y Dilcia López Alfaro, ocurrió cuando los niños regresaban a casa a bordo de una mototaxi tras salir de la escuela José Trinidad Fiallos, de la misma comunidad. Según testigos, la camioneta invadió el carril contrario en la carretera CA-13 y los embistió, provocando que los ocupantes salieran expulsados y cayeran violentamente al pavimento. En la escena murió Jefferson Serrano, mientras que Daira Siloé falleció alrededor de las 5:30 pm en el Hospital Mario Rivas, luego de sufrir cuatro paros cardíacos.

Pasajeros y conductor de mototaxis son acusados