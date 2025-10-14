  1. Inicio
Giro inesperado: "Una mujer iba al volante de la camioneta", según testigos del accidente en Omoa

¿Qué pasó con el conductor de la camioneta? Vecinas revelaron cómo ocurrió la tragedia que provocó la muerte de dos menores en San Marcos, Omoa.

Dos menores perdieron la vida ayer en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la comunidad de San Marcos, Omoa, Cortés.

Foto: redes sociales / LA PRENSA
El siniestro involucró a una mototaxi escolar y a una camioneta que, según testigos, se desplazaba “de un lado para otro” antes de impactar a los niños que regresaban de clases hacia sus hogares.
De acuerdo con reportes médicos y autoridades locales, las víctimas fueron identificadas como Jeferson Sebastián Serrano Mejía, de 8 años, estudiante de tercer grado, y Daira Siloé López Serrano, de 9 años, alumna de cuarto grado.

Ambos eran primos y fallecieron a causa de las graves heridas sufridas tras el impacto.
Según el relato de una vecina que presenció el hecho, “la camioneta venía de un lado para otro en la carretera y el hombre de la mototaxi llevaba a los niños para la casa".
Asimismo, agregó que uno de los menores “murió de inmediato”, mientras que los otros fueron trasladados a un hospital cercano y luego remitidos al Hospital Mario Catarino Rivas, donde falleció la segunda víctima horas después.
Otra testigo aseguró haber visto “a una mujer a bordo del vehículo junto a un hombre en el asiento del copiloto”, pero precisó que “el hombre capturado no era el conductor”.
Videos difundidos en redes sociales muestran a los vecinos y socorristas auxiliando a las víctimas en el lugar del accidente.

 Foto: Yoseph Amaya / LA PRENSA
Entre los heridos figuran Íker Martínez Redondo, de 7 años; Noha Serrano, de 8; Eylin Serrano, de 8; Karla Camila Martínez, de 9; y Dilcia Denise López, de 12. Todos se encontraban a bordo de la mototaxi escolar junto al conductor, identificado preliminarmente como Alexis Velásquez, quien resultó con fuertes golpes en la cabeza.

 Foto: Yoseph Amaya / LA PRENSA
Alexis Velásquez, según versiones locales, se dedicaba a trasladar a los niños desde sus escuelas hasta sus viviendas. Los menores permanecen bajo observación médica en distintos centros asistenciales.

 Foto: Yoseph Amaya / LA PRENSA
Los menores fallecidos están siendo velados en San Marcos, Omoa. Familiares y vecinos de la comunidad se encuentran consternados por la noticia.

 Foto: Yoseph Amaya / LA PRENSA
Por su parte, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) mantiene abierta la investigación para determinar las causas del siniestro y esclarecer la responsabilidad del conductor de la camioneta.

 Foto: Yoseph Amaya / LA PRENSA
Testigos aseguraron que el propietario del vehículo se dio a la fuga y que la persona detenida no sería quien conducía al momento del impacto.
