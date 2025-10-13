Jeferson Serrano, el gemelo que murió en el trágico accidente al salir de la escuela en Omoa

Autoridades locales confirmaron la primera víctima mortal del trágico accidente ocurrido este lunes entre una mototaxi y una camioneta en la comunidad de San Marcos, Omoa, norte de Honduras.
El menor fue identificado como Jeferson Sebastián Serrano Mejía, de 8 años, quien venía de su centro educativo cuando se produjo la colisión.
Según el informe preliminar, el niño viajaba junto a otros estudiantes a bordo de una mototaxi, la cual fue impactada por una camioneta blanca, dejando a varios menores y a un adulto gravemente heridos.
Las autoridades policiales capturaron al conductor de la camioneta blanca vinculada al trágico accidente. Aún no se ha revelado su identidad. En los videos se pudo observar al hombre en la parte trasera de la patrulla policial. Las causas del accidente aún están bajo investigación.
Entre los heridos también se encuentra el conductor de la mototaxi, identificado preliminarmente como don Alexis Velásquez, quien se dedicaba, por contrato, a trasladar a los niños desde sus escuelas hasta sus casas.
En imágenes difundidas en redes sociales se observa que varios vecinos de la zona acudieron de inmediato para auxiliarlos antes de la llegada de los cuerpos de socorro.
Fuentes cercanas a la familia informaron que Jeferson Sebastián era uno de los gemelos que figuraban entre los lesionados. Lamentablemente, no resistió las heridas sufridas durante el impacto. Ambos cursaban tercer grado en la escuela.
Entre los menores heridos involucrados en el trágico accidente se encuentran: Íker Martínez Redondo, de 7 años, estudiante de primer grado; el gemelo Noha Serrano, de 8 años y cursando el tercer grado junto a Eylin Serrano; Dayra Siloé Serrano, alumna de cuarto grado; y las estudiantes de quinto grado, Karla Camila Martínez, de 9 años, y Dilcia Denise López, de 12 años.
Hasta el momento, las autoridades policiales solo han confirmado un menor fallecido. Los demás fueron trasladados de emergencia hasta el Hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula.