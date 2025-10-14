Velan a primitos que fallecieron en accidente en Omoa

Omoa, Cortés.

Los pequeños primos Daira Siloé López Serrano, de 9 años, y Jefferson Sebastián Serrano Mejía, de 8 años, quienes son las víctimas mortales de un fatídico accidente en Omoa, Cortés, donde otros cinco niños más resultaron heridos, están siendo velados en la comunidad Milla Tres de este municipio. El cuerpo de Daira Siloé fue transportado hoy martes a las 6:00 de la mañana, cuyo fallecimiento se reportó ayer a eso de las 5:30 pm en el Hospital Mario Catarino Rivas, está siendo velado a unas casas de distancia de donde permanece su primito Jefferson Sebastián, quien murió inmediatamente en la escena del accidente.

Familiares, amigos y vecinos se encuentran congregados en el lugar para acompañar los restos de los menores que, lamentablemente, perdieron la vida de manera trágica.

"Daira era una niña bien linda, preciosa; lo sentimos bastante", expresó una prima de Daira presente en el velatorio; además, añadió que no puede pedir nada a las autoridades debido a que no sabe cómo sucedieron las hechos. Don Isidro Serrano, abuelo de Jefferson Sebastián, dijo entre lágrimas que: "Esto es algo que no me lo esperaba. Mi nieto era un niño alegre, amoroso y bien portado, al igual que su hermanito. Es un dolor grande el que siento porque son tres nietos y una sobrina los que tengo graves". El hecho ocurrió ayer lunes luego de que una camioneta embistiera en la carretera CA-13 la mototaxi que los acababa de recoger al salir de la escuela en la aldea San Marcos, del municipio de Omoa, Cortés. Los otros menores que resultaron gravemente heridos y que fueron llevados por el Cuerpo de Bomberos en estado delicado al Mario Rivas, son el hermano gemelo de Sebastián, identificado como Jefferson Noah Serrano Mejía, y sus primos Íker Mateus Martínez Redondo, Eilyn Judith Serrano Márquez.