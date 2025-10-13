Consternación por la muerte de dos primos en accidente en Omoa

Dos niños murieron la tarde de ayer y seis más resultaron heridos, luego de que una camioneta embistiera en la carretera CA-13 la mototaxi que los acababa de recoger al salir de la escuela en la aldea San Marcos, del municipio de Omoa, Cortés. Fotos: Yosehp Amaya
Las víctimas mortales son Jefferson Sebastián Serrano Mejía (de 8 años), quien murió en la escena, y su prima Daira Siloé López Serrano (de 9), cuyo fallecimiento se reportó a eso de las 5:30 pm en el hospital Mario Rivas, a donde fue trasladada con fuertes golpes, al no soportar cuatro paros cardiacos, informaron médicos que la atendieron.
Los otros menores, a quienes también paramédicos del Cuerpo de Bomberos llevaron en estado delicado al Mario Rivas, son el hermano gemelo de Sebastián, identificado como Jefferson Noah Serrano Mejía, y sus primos Íker Mateus Martínez Redondo, Eilyn Judith Serrano Márquez.
Asimismo, Khristofer Oziel Banegas Contreras, Karla Camila Martínez Serrano (de 9) y Dilcia Denisse López Alfaro (de 12); ellos tres fueron referidos a distintos centros asistenciales de la zona y hasta anoche tenían estado reservado.
El hecho ocurrió cuando los menores, estudiantes de la escuela José Trinidad Fiallos, iban con el mototaxista que todos los días los recogía para llevarlos a sus casas.
Según contaron testigos que auxiliaron la emergencia, la conductora de la camioneta blanca que arrolló a los niños y quien se hacía acompañar de dos hombres invadió el carril de la mototaxi y la embistió de forma frontal, hecho que será verificado por la Policía.
El accidente provocó que los niños salieran expulsados y cayeran al pavimento, mientras que el conductor, con leves golpes, quedó atrapado en el metal. La conductora y uno de los hombres huyeron del lugar, mientras que el tercer acompañante fue requerido para efectos de investigación. Los tres resultaron ilesos.
Familiares que velaban ayer el cuerpo de Jefferson Sebastián Serrano Mejía estaban consternados. Don Isidro Serrano, su abuelo, dijo entre lágrimas que “esto es algo que no me lo esperaba. Mi nieto era un niño alegre, amoroso y bien portado, al igual que su hermanito. Es un dolor grande el que siento porque son tres nietos y una sobrina los que tengo graves”.
Doña Sonia Fuentes indicó entre lágrimas que “siento un gran dolor en mi corazón, yo los recibía en mi casa todos los fines de semana y ahora solo me quedan los recuerdos. El niño me decía ‘Moña, qué me hiciste de comer’; era muy cariñoso conmigo mi niño”.