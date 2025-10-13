Consternación por la muerte de dos primos en accidente en Omoa

Familiares que velaban ayer el cuerpo de Jefferson Sebastián Serrano Mejía estaban consternados. Don Isidro Serrano, su abuelo, dijo entre lágrimas que “esto es algo que no me lo esperaba. Mi nieto era un niño alegre, amoroso y bien portado, al igual que su hermanito. Es un dolor grande el que siento porque son tres nietos y una sobrina los que tengo graves”.