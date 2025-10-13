Daira Serrano muere en el Catarino Rivas: suben a dos las víctimas del accidente en Omoa

Omoa, Cortés.

Las víctimas fueron identificadas como Jeferson Sebastián Serrano Mejía, de 8 años, estudiante de tercer grado, y Daira Siloé López Serrano , alumna de cuarto grado. Ambos eran primos y se dirigían desde su centro educativo hacia sus viviendas al momento del accidente.

Según fuentes médicas y autoridades locales, se confirmó la muerte de dos menores tras el accidente entre una mototaxi y una camioneta , ocurrido este lunes en la comunidad de San Marcos, Omoa.

De acuerdo con los reportes, Jeferson Sebastián murió poco después de la tragedia, mientras que Daira Siloé fue trasladada de emergencia, entubada, al Hospital Mario Catarino Rivas, donde los médicos confirmaron su fallecimiento horas más tarde.

Los demás niños permanecen en condición crítica. Entre los menores involucrados en el trágico accidente se encuentran Íker Martínez Redondo, de 7 años, estudiante de primer grado; los gemelos Sebastián (fallecido) y Noha Serrano, ambos de 8 años y cursando el tercer grado junto a Eylin Serrano; Dayra Siloé Serrano, alumna de cuarto grado (fallecida); y las estudiantes de quinto grado, Karla Camila Martínez, de 9 años, y Dilcia Denise López, de 12 años.

Los menores viajaban junto a otros compañeros en una mototaxi escolar cuando fueron impactados por una camioneta en la comunidad de San Marcos. Los estudiantes heridos permanecen bajo observación médica.

Vecinos del sector y personal de socorro auxiliaron a las víctimas y las trasladaron a centros asistenciales de la zona. Las autoridades de tránsito mantienen abierta la investigación para determinar las causas del siniestro.

Entre los heridos también se encuentra el conductor de la mototaxi, identificado preliminarmente como Alexis Velásquez, quien, según versiones locales, se dedicaba por contrato a trasladar a los niños desde sus escuelas hasta sus hogares.