Accidente en bulevar del sur bloquea ingreso a San Pedro Sula

Chamelecón, Cortés.

Un accidente de tránsito registrado la tarde de este lunes en el bulevar del sur, a la altura de las antiguas casetas de peaje de Chamelecón, provocó un fuerte congestionamiento vehicular en el ingreso a la ciudad.

De acuerdo con el informe preliminar, el percance se produjo en la carretera que conduce desde Villanueva hacia San Pedro Sula. Afortunadamente, solo se reportan daños materiales y no hay personas lesionadas.