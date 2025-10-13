Accidente en bulevar del sur bloquea ingreso a San Pedro Sula

Un accidente de tránsito registrado la tarde de este lunes en el bulevar del sur, a la altura de las antiguas casetas de peaje de Chamelecón, provocó un fuerte congestionamiento vehicular en el ingreso a la ciudad.
De acuerdo con el informe preliminar, el percance se produjo en la carretera que conduce desde Villanueva hacia San Pedro Sula. Afortunadamente, solo se reportan daños materiales y no hay personas lesionadas.
Debido al accidente, no hay paso vehicular temporalmente hacia el centro de San Pedro Sula, mientras las autoridades trabajan en la remoción de los vehículos involucrados y en el control del tráfico.
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se encuentran en la zona regulando la circulación y coordinando el despeje de la vía.
Autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas y mantener la precaución al desplazarse por el sector.