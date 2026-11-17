San Pedro Sula, Honduras. Héctor Sánchez, pariente de uno de los 17 hondureños desaparecidos en Rusia, vive con la incertidumbre de no saber qué ocurrió con su hermano, de quien no recibe noticias desde el pasado 26 de mayo. Un mensaje de voz enviado en esa fecha se convirtió en uno de los últimos contactos que conserva de su familiar, quien pidió que oraran por él. “No sabemos nada”, expresó Sánchez al recordar aquel mensaje que, según relató, le hizo sentir que su hermano estaba preocupado por la situación que atravesaba. “Yo siento en mi espíritu que él estaba preocupado”, manifestó.

En el audio, el hondureño describe las condiciones del lugar donde se encontraba y la diferencia horaria con Honduras. Asimismo, comentó que tenía previsto realizar un recorrido aéreo por París y Estambul antes de continuar su viaje hacia Turquía.

Último audio

"Buenas noches, hermano. En Honduras, a esta hora, faltan diez minutos para las ocho de la noche. Aquí todavía se mira bien clarito, todavía es de día, ya a las nueve de la noche se pone oscuro, ya a las cuatro de la mañana ya empieza a amanecer. Saludos hermano. Todo bien por aquí", dijo el hondureño en el audio. Seguidamente, añadió: "Sí, hermano, ahí le decís al primo que aquí estoy, en París. Ya a las diez de la noche agarro el avión para Estambul y después de ahí, tomamos otro vuelo para Turquía. Gracias a Dios. Oren ahí". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El caso de este compatriota se suma a la preocupación de decenas de familias hondureñas que buscan información sobre sus parientes vinculados con el conflicto armado entre Rusia y Ucrania .

La Dirección General de Protección al Hondureño Migrante confirmó que 46 compatriotas figuran en los registros oficiales relacionados con esta guerra . Entre ellos hay ciudadanos que firmaron contratos y permanecen en entrenamiento antes de incorporarse al frente de combate.

La cifra de hondureños desaparecidos aumenta a 17

Nancy López, directora de la Protección al Migrante, detalló que cinco de los hondureños están actualmente en combate y cuatro permanecen en entrenamiento militar. A estos casos se suman seis ciudadanos que reciben atención en hospitales debido a las heridas sufridas durante el conflicto.