La Ceiba. Agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol, adscritos a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), capturaron al segundo presunto implicado en el asesinato del periodista hondureño German Gerardo Vallecillo Jr. y de su camarógrafo.
De acuerdo con el informe oficial difundido por las autoridades policiales en redes sociales, la detención se realizó mediante la verificación del Sistema de Información de Historial Criminal (CHIS), acción que contó con el apoyo de las autoridades migratorias de Estados Unidos.
El hombre tiene orden de captura pendiente emitida el pasado 7 de julio de 2020 por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba. Tras su requerimiento, el sospechoso será puesto a la orden de los tribunales correspondientes para continuar con el debido proceso legal en su contra.
Datos del ataque armado
El reconocido comunicador y su camarógrafo, Jorge Posas, fueron asesinados al mediodía del miércoles 1 de julio en la residencial El Naranjal, cerca de una guardería infantil.
La víctima era hijo del también reconocido periodista German Vallecillo, quien por muchos años laboró en los noticieros de Televicentro.
German Vallecillo Jr. y Jorge Posas, que laboraban para el canal local 45TV, se conducían en un carro turismo color negro cuando fueron sorprendidos por al menos dos sujetos que los acribillaron con armas de fuego. Los cadáveres quedaron en el interior del vehículo.
Un video de vigilancia captó el momento del crimen: los sicarios, al parecer, estaban esperando a que el periodista y su camarógrafo pasaran por una calle para cometer el asesinato; tras disparar sus armas, salieron corriendo.
Después de conocerse la noticia del crimen, las redes sociales se llenaron de mensajes lamentando el asesinato de German Vallecillo, quien tenía muchos seguidores en Twitter y Facebook.
Justo ese día, el comunicador cumplía 41 años, por lo que se iba a encontrar con su padre para tener un almuerzo de celebración.