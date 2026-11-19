La Ceiba. Agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol, adscritos a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), capturaron al segundo presunto implicado en el asesinato del periodista hondureño German Gerardo Vallecillo Jr. y de su camarógrafo.

De acuerdo con el informe oficial difundido por las autoridades policiales en redes sociales, la detención se realizó mediante la verificación del Sistema de Información de Historial Criminal (CHIS), acción que contó con el apoyo de las autoridades migratorias de Estados Unidos.

El hombre tiene orden de captura pendiente emitida el pasado 7 de julio de 2020 por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba. Tras su requerimiento, el sospechoso será puesto a la orden de los tribunales correspondientes para continuar con el debido proceso legal en su contra.