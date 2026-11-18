Tegucigalpa, Honduras. Las autoridades decomisaron supuesta droga, armas de fuego y otros artículos durante un allanamiento ejecutado en la colonia Los Pinos, en Tegucigalpa. La operación fue ejecutada por elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), en coordinación con agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).

Durante el procedimiento, los equipos de seguridad encontraron 440 envoltorios con supuesta marihuana y otros 32 paquetes con presunto clorhidrato de cocaína, que fueron decomisados ​​​​como parte de las evidencias. Asimismo, las autoridades reportaron el hallazgo de dos armas de fuego, una marca Glock y otra Girsan, además de una cantidad de dinero en efectivo cuya suma no fue detallada en el informe oficial.

Entre los objetos incautados también figuran una motocicleta, una computadora portátil, un teléfono celular y una tableta electrónica, que quedaron bajo resguardo de las autoridades. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En el lugar, los agentes localizaron dos camisas con el número 18, prendas que fueron incorporadas a los indicios recopilados durante el operativo.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre posibles personas detenidas en relación con este allanamiento. Las autoridades no han precisado si los objetos decomisados ​​estarían vinculados a algún grupo criminal o si pertenecerían a personas que operaran de manera independiente.