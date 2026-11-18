Juticalpa, Honduras. Agentes de la Policía Nacional retiraron dos cámaras de videovigilancia que habían sido colocadas sin autorización en postes del alumbrado público de las colonias Mel Zelaya y Nueva Esperanza, en el municipio de Juticalpa, Olancho. El operativo fue ejecutado por personal de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), a través de su Regional No. 7, luego de desarrollar labores de inteligencia y seguimiento que permitieron detectar la presencia de estos equipos en ambos sectores.

De acuerdo con las investigaciones policiales, los dispositivos presuntamente eran utilizados por estructuras criminales independientes para observar los desplazamientos de agentes policiales y equipos de inteligencia, con el objetivo de conocer sus movimientos y anticiparse a posibles intervenciones de seguridad. Las pesquisas también apuntan a que las cámaras permitan mantener bajo vigilancia el tránsito de unidades del transporte público, entre ellas autobuses y taxis, así como de vehículos repartidores que recorre las zonas donde fueron instaladas.

Durante la intervención, los uniformados procedieron a retirar y decomisar los dos aparatos, que ahora permanecerán bajo análisis de las autoridades para obtener información que permita identificar a las personas responsables de su colocación y establecer posibles vínculos con grupos delictivos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La Policía Nacional advirtió que la instalación de estos sistemas clandestinos representa un obstáculo para las operaciones de seguridad, debido a que las organizaciones criminales pueden utilizarlos para detectar la presencia de las autoridades, alertar a sus integrantes y evitar capturas.