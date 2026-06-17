Policía Nacional desmantela sistema de vigilancia de estructura criminal en SPS

San Pedro Sula

La Policía Nacional, a través de la Unidad Metropolitana de Prevención Número 8 (UMEP-8), ejecutó un operativo que permitió el desmantelamiento de una red de 18 cámaras de videovigilancia de alta definición que presuntamente eran utilizadas por integrantes de estructuras criminales para monitorear las actividades de los cuerpos de seguridad en la ciudad. De acuerdo con las autoridades, los dispositivos estaban instalados estratégicamente en diferentes puntos de San Pedro Sula y permitían dar seguimiento a la entrada, salida y desplazamiento de los agentes policiales, facilitando las actividades ilícitas de la estructura criminal.

El comisario de Policía García López informó que la operación representa un duro golpe a las herramientas tecnológicas utilizadas por grupos delictivos para obtener información en tiempo real sobre las acciones policiales y evadir los controles de seguridad. Las cámaras fueron retiradas durante allanamientos e inspecciones realizadas por equipos especializados de la Policía Nacional como parte de las acciones permanentes orientadas a recuperar espacios y fortalecer la seguridad ciudadana. Según los informes preliminares, el sistema de vigilancia clandestino permitía a los presuntos integrantes de la organización criminal mantener un monitoreo constante de las rutas y movimientos de las fuerzas del orden. Las autoridades indicaron que continúan las investigaciones para identificar a las personas responsables de la instalación, administración y operación de los equipos decomisados.

Asimismo, se busca determinar si existen otros sistemas similares funcionando en diferentes sectores de la ciudad o en municipios cercanos.

La Policía Nacional señaló que este tipo de estructuras tecnológicas representan un desafío para las labores de seguridad, ya que permiten a grupos criminales anticipar operativos y movilizarse para evitar acciones de captura. Los equipos decomisados serán sometidos a análisis técnicos para recopilar información que pueda contribuir al desarrollo de nuevas líneas investigativas.

La institución reiteró que mantendrá las operaciones de inteligencia y vigilancia en las zonas identificadas con incidencia delictiva para neutralizar las actividades de organizaciones criminales.

Las acciones forman parte de la estrategia de combate contra las estructuras que operan en el Valle de Sula y que buscan utilizar recursos tecnológicos para fortalecer sus actividades ilegales.