La novia del Mundial reaparece, Kane se desata vs Croacia y el error de Modric

Inglaterra venció por 4-2 a Croacia en su estreno en el Mundial 2026: estas fueron las mejores imágenes del partido.
Inglaterra y Croacia abrieron con las acciones del Grupo L en el United 2026.
Luka Modric liderando a Croacia en su quinta participación en una Copa del Mundo.
Sin embargo, el partido no comenzó de la mejor manera para el exjugador del Real Madrid. Modric fue el que provocó la falta penal antes de cumplirse el primer cuarto de hora en el partido.
La responsabilidad la tomó Harry Kane, pero el portero le adivinó el disparo. Pero, el delantero del Bayern Múnich iba a tener otra oportunidad.
Y es que tuvo que volver a repetir el penal, ya que el guardameta se adelantó al momento del lanzamiento.
En su segundo intento no falló y logró romper el empate en el minuto 13 del encuentro.
Inglaterra demostró su poderío para ponerse adelante: así festejaron los jugadores ingleses tras el primer tanto.
Pero no es buen negocio confiarse ante una selección croata, porque es difícil que se dé por vencida. Le bastó un desajuste defensivo para empatar con un gran disparo de Martin Baturina desde fuera del área (m.36).
La Croacia de Modric no bajó los brazos y respondió con categoría en la primera parte del encuentro.
Pero tampoco se podían olvidar de Kane. El atacante agrandó su legado con Inglaterra y volvió a aparecer en el marcador.
Con un certero cabezazo la mandó a guardar e Inglaterra nuevamente se ponía en ventaja antes del descanso.
Los ingleses tenían una fiesta en el estadio AT&T de Arlington. Pero, aunque todo parecía que se iba a dar el triunfo, se vino el 2-2.
Con una jugada de calidad, que comenzó con un pase filtrado al área de Mario Pasalic, siguió con una genial asistencia hacia atrás de Ivan Perisic y lo culminó de volea Petar Musa, en el último aliento de la primera mitad (45+5).
El partido se fue al descanso con un festín de goles: un 2-2 que pintaba para más en la segunda parte y que no decepcionó.
Así estaba el ambiente en el AT&T: espectáculo dentro de la cancha y en las graderías.
La que se llevó la atención fue la hermosa Ivana Knoll, conocida desde Qatar 2022, como la "Novia del Mundial".
La hermosa aficionada de Croacia posó para las cámaras de EFE y volvió a enamorar desde las graderías.
Ivana reapareció en la justa mundialista, nuevamente brindando apoyo a Croacia, tal y como lo hizo en la edición de 2022.
Pero regresamos nuevamente a las acciones y en la segunda parte, se vinieron otros dos goles. El primero fue de Jude Bellingham, quien se plantó en el área para batir de Livakovic con un disparo cruzado, nada comenzar el segundo tiempo.
Un duro golpe para la selección croata que sobrevivió en el posterior cuarto de hora.
Pero la historia no terminó ahí e Inglaterra encajó otro tanto. Los ingleses aumentaron la ventaja por medio de Marcus Rashford, 12 minutos después de entrar en el campo, y aseguró más que tres puntos.
Sin Modric desde el minuto 58, no hubo más respuesta croata. Se llevaron una dura derrota y en la segunda jornada se medirán ante Panamá.
Inglaterra por su parte, le tocará enfrentarse ante Ghana en busca de asegurar su pase a una siguiente ronda.