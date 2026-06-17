Influencer mexicano Kunno visitará Honduras por primera vez

El influencer llegará al país como invitado de la Born This Way Party, una celebración que se realizará en Indie Lounge, un centro nocturno de la capital hondureña. La actividad forma parte de las conmemoraciones del Mes del Orgullo LGBTQIA+. "Me encanta de que nos vamos a poder conocer, Ustedes saben que tengo tiempos queriendo viajar por allá y que mejor que en este mes de celebración", añadió.