Influencer mexicano Kunno visitará Honduras por primera vez

El creador de contenido mexicano Kunno visitará Honduras el 27 de junio de 2026 para participar en un evento especial en Tegucigalpa. "Tantos bailes de punta dieron fruto. Lo decretamos y se logró familia. Este 27 de junio nos vamos para Honduras, nos vemos en Tegucigalpa.", expresó en sus redes sociales hace unos días el influencer al confirmar su visita a nuestro país.
El influencer llegará al país como invitado de la Born This Way Party, una celebración que se realizará en Indie Lounge, un centro nocturno de la capital hondureña. La actividad forma parte de las conmemoraciones del Mes del Orgullo LGBTQIA+. "Me encanta de que nos vamos a poder conocer, Ustedes saben que tengo tiempos queriendo viajar por allá y que mejor que en este mes de celebración", añadió.
La visita ha despertado interés entre sus seguidores hondureños, quienes tendrán la oportunidad de verlo en uno de los eventos temáticos más esperados de la temporada.
¿Quién es Kunno?Kunno alcanzó notoriedad internacional a mediados de 2020 gracias a la viralización de la llamada "Kunno Caminata", una coreografía que se popularizó en TikTok y fue replicada por millones de usuarios, incluidas celebridades e influencers de distintos países.
El tiktoker también formó parte de Ritmo salvaje , una serie de Netflix en 2022. Después de un tiempo, Kunno incursionó en el modelaje durante la Semana de la Moda de Nueva York y también debutó como cantante con temas como Tal vez no, Qué perra soy y Crush.
Además de su trabajo como creador de contenido, Kunno ha participado en varios formatos televisivos de competencia y entretenimiento. Entre sus participaciones más destacadas se encuentran:
La Casa de los Famosos 6: Formó parte de la sexta temporada del programa de Telemundo, estrenada en 2026. Fue el quinto participante eliminado de la competencia.
¿Quién es la Máscara?: Participó en la edición de 2021 bajo el personaje de "Caperuza", cuya identidad fue revelada durante el programa.
Kunno participó también en el concurso de baile Las Estrellas Bailan en Hoy durante la séptima temporada del segmento, la cual se llevó a cabo en el año 2025. El influencer formó pareja con la bailarina Rosa Caiafa y juntos lograron llegar hasta la gran final, obteniendo el cuarto lugar de la competencia.
Con su próxima visita a Honduras, Kunno sumará una nueva aparición internacional en una carrera que ha estado marcada por la viralidad, la presencia mediática y una sólida comunidad de seguidores en redes sociales.