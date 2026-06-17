Alfonso Obregón reacciona tras quedar fuera de "Shrek 5"

El estreno del primer tráiler oficial de "Shrek 5" no solo marcó el esperado regreso del ogro más famoso del cine animado, sino que también encendió una intensa conversación entre los seguidores latinoamericanos al confirmarse la ausencia de Alfonso Obregón, la voz que acompañó al personaje desde la primera película estrenada en 2001.
La noticia tomó fuerza en redes sociales luego de que miles de fanáticos notaran que el icónico actor de doblaje ya no interpreta al protagonista en la nueva entrega de DreamWorks Animation, una decisión que ha generado sorpresa, nostalgia y numerosas muestras de apoyo hacia el artista mexicano.
Fue el propio Obregón quien reaccionó al lanzamiento del adelanto a través de su cuenta de Facebook. Aunque dejó claro que ya vio el avance de la película, evitó emitir una opinión sobre la nueva voz del personaje y prefirió mantener la prudencia ante la controversia.
"Por supuesto que ya ví el tráiler de la peli. Y sin comentarios. Me reservo mi opinión. Gracias por todos TODOS sus mensajes de apoyo. Pero no pasa nada en serio. No es lo único que hago en la vida. Pero de nuevo GRACIAS por su apoyo su cariño su amor !!!", escribió el actor en la publicación.
La respuesta no tardó en viralizarse. En los comentarios, Obregón añadió una frase que despertó diversas interpretaciones entre los usuarios: "Ah yo creí que sabían quién era. No gracias tons no...", mensaje que algunos relacionaron con recientes polémicas dentro del mundo del doblaje latinoamericano.
Desde hace varios meses, el actor había adelantado que su regreso a la franquicia no estaba garantizado. Incluso llegó a señalar públicamente que ni él, ni Eugenio Derbez, voz de Burro, ni Dulce Guerrero, voz de Fiona, habían sido confirmados para participar en la nueva producción.
Sin embargo, el tráiler en español latino terminó despejando varias incógnitas. El avance confirmó el regreso de Eugenio Derbez como Burro y de Dulce Guerrero como Fiona, mientras que la ausencia de Obregón se convirtió en uno de los temas más comentados por los seguidores de la saga.
Más allá de la polémica del doblaje, "Shrek 5" representa el regreso de una de las franquicias animadas más exitosas de todos los tiempos. La cinta llegará a los cines el 30 de junio de 2027 y contará nuevamente con Mike Myers, Cameron Diaz y Eddie Murphy en la versión original en inglés. Además, la actriz Zendaya se incorpora al elenco para dar voz a Felicia, la hija adolescente de Shrek y Fiona.
El nuevo adelanto también ha generado debate por el renovado estilo visual de los personajes. Mientras algunos fanáticos celebran el regreso de la historia después de más de una década, otros han cuestionado los cambios en la animación y el diseño de los protagonistas, convirtiendo el tráiler en tendencia mundial apenas horas después de su publicación.
La expectativa es enorme. No es para menos: las cuatro películas principales de "Shrek", junto con los dos filmes derivados de "El Gato con Botas", han acumulado cerca de 4 mil millones de dólares en la taquilla mundial, consolidándose como una de las propiedades más rentables y queridas de DreamWorks Animation. Mientras la cuenta regresiva para el estreno continúa, la conversación en Latinoamérica parece centrarse en una pregunta que sigue sin respuesta definitiva: ¿podrá el público aceptar una nueva voz para Shrek o la ausencia de Alfonso Obregón terminará convirtiéndose en la mayor polémica del esperado regreso del ogro verde?