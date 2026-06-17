Alfonso Obregón reacciona tras quedar fuera de "Shrek 5"

La expectativa es enorme. No es para menos: las cuatro películas principales de "Shrek", junto con los dos filmes derivados de "El Gato con Botas", han acumulado cerca de 4 mil millones de dólares en la taquilla mundial, consolidándose como una de las propiedades más rentables y queridas de DreamWorks Animation. Mientras la cuenta regresiva para el estreno continúa, la conversación en Latinoamérica parece centrarse en una pregunta que sigue sin respuesta definitiva: ¿podrá el público aceptar una nueva voz para Shrek o la ausencia de Alfonso Obregón terminará convirtiéndose en la mayor polémica del esperado regreso del ogro verde?