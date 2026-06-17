"Llevaba un demonio": padre extrae a la fuerza el bebé de su hija embarazada

Una escena estremecedora sacudió a una comunidad en el puerto de San José, Escuintla, Guatemala, donde un hombre fue arrestado tras presuntamente abrir el vientre de su propia hija embarazada para extraer al bebé que llevaba en gestación.
El detenido fue identificado como Rigoberto Villalobos, de 55 años, quien quedó bajo custodia de las autoridades luego de llegar al lugar de los hechos.
Según el relato brindado por la Policía, el hombre aseguró que actuó convencido de que dentro del vientre de su hija no había únicamente una criatura, sino también "un demonio que debía ser expulsado".
La víctima es una joven de 19 años, quien sufrió graves heridas tras el procedimiento realizado por su padre. Junto a ella también resultó afectada la bebé recién nacida.
Fueron los desesperados gritos de la joven los que alertaron a los vecinos de que algo terrible estaba ocurriendo. Alarmados por los llamados de auxilio, los residentes contactaron de inmediato a las autoridades.
Cuando los agentes llegaron al lugar encontraron una escena sangrienta. Dentro de la vivienda hallaron a la joven gravemente herida y a la recién nacida, por lo que ambas fueron trasladadas de emergencia a un hospital.
Durante las primeras declaraciones conocidas por la Policía, Rigoberto Villalobos insistió en que "había visto algo extraño salir primero del cuerpo de su hija". Según su versión, creyó que se trataba de una "entidad demoníaca".
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, madre e hija permanecen hospitalizadas desde el pasado 5 de junio y fueron ingresadas en estado delicado tras el hecho.
“Demonio, ese era demonio, así era el gran bulto, negro. Eso salió primero. Yo le aclamé a Dios y salió la criatura, pues”, expresó el detenido al referirse a lo ocurrido, según el reporte policial.
Mientras las autoridades avanzan con las investigaciones, el hombre permanece capturado por este impactante caso que ha generado conmoción entre los pobladores. Hasta el momento se desconoce cuál es el estado de salud actual de la joven y de la bebé.