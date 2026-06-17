Messi tiene grave problema familiar y rompió en llanto: "No está bien de salud"

Impactante: Revelan la verdad sobre las lágrimas de Messi en su espectacular debut en el Mundial 2026 donde se destapó con un hat-trick en la victoria de Argentina sobre Argelia.
El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 ha sido arrollador... Lionel Messi, capitán de la albiceleste, anotó los tres goles con los que vencieron al equipo de Argelia.
En medio del gozo y las celebraciones, pocos sabían que 'La Pulga' estaba en el partido con un gran dolor en el corazón.
Luego de anotar el primer gol al minuto 17', el argentino Leo Messi se dejó ver muy emocionado, al punto de soltar unas lágrimas.
Detrás de esas lágrimas de Messi en el duelo ante Argentina, había una razón muy poderosa: su padre, Jorge Messi, está delicado de salud.
Las lágrimas del capitán sorprendieron al mundo, que especuló con motivos deportivos. Sin embargo, el propio futbolista aclaró que el desborde emocional se debió a problemas personales, vinculados a la salud de su padre, Jorge Messi.
En la conferencia de prensa, tras el partido de la Fase de Grupos, Messi compartió que días atrás había pasado por momentos difíciles y que la delegación así como sus compañeros lo habían apoyado al máximo.
"La verdad cuestión ajena completamente a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados, pero agradecido con toda la delegación, mis compañeros, como siempre al lado mío, dándome mucha fuerza para que esté bien", dijo el astro argentino.
La emisora argentina Radio City Federación retomó las palabras del argentino y compartió que en efecto, el padre de Lionel Messi, de 68 años, está delicado de salud desde hace un tiempo, pero que en esta semana, su condición se agravó.
Fuentes cercanas a la familia confirmaron que Jorge Messi atraviesa un delicado estado de salud. Eduardo Feinmann mencionó en Radio Mitre que el padre del astro tiene un problema de salud grave desde hace tiempo, y que situaciones recientes agravaron su cuadro.
Jorge Messi se encuentra internado en Rosario, aunque los detalles precisos de su enfermedad no trascendieron públicamente.
"Ya hace tiempo, ya varios meses... desde el año pasado", señalaron en referencia a que el padre de Messi se encuentra mal de salud.
Según trascendió en enero, Jorge Messi, padre de Leo, habría sufrido una descompensación en su domicilio y debió ser trasladado al Sanatorio Parque. La situación generó preocupación tanto en Argentina como en el entorno internacional del jugador.
El propio Lionel Messi confesó tras el partido que había pasado "días difíciles, complicados" y que el gol le sirvió como una "liberación" ante una carga emocional acumulada.
Con los tres goles anotados, Lionel Messi alcanzó la marca de Miroslav Klose de 16 goles anotados en mundiales.
Messi ha recibido mensajes de apoyo y solidaridad por el duro momento familiar que atraviesa.