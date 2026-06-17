EEUU y Trump le cumplen el sueño a Vozinha en el Mundial 2026: no se lo esperaba

Previamente, el líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, había adelantado que la madre de Vozinha podría obtener el visado a tiempo para asistir al encuentro frente a Uruguay. El congresista, de ascendencia caboverdiana por parte materna, afirmó que se habían eximido todas las tasas correspondientes y que ya se estaban organizando los preparativos para que madre e hijo se reencontraran en Miami.