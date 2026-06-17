EEUU y Trump le cumplen el sueño a Vozinha en el Mundial 2026: no se lo esperaba

El portero Vozinha, de Cabo Verde, protagonizó una de las historias del Mundial 2026 y ahora podrá ver cumplido su sueño gracias a Estados Unidos y el Gobierno de Donald Trump.
Josimar Dias 'Vozinha', el hombre que inspiró el histórico empate de su país (0-0) contra España en su debut del Mundial 2026, ahora tiene otro motivo para celebrar en la Copa del Mundo.
El portero de 40 años se convirtió en una de las estrellas revelación del torneo tras una actuación memorable contra España en el primer partido de Cabo Verde en un Mundial.
Los Tiburones Azules de Cabo Verde, con la gran actuación de Vozinha, frustraron a la selección española, favorita al triunfo, y consiguieron un histórico empate sin goles en Atlanta, sumando así un punto en el Grupo H del Mundial 2026.
Tras el partido, Vozinha no pudo contener las lágrimas al explicar que su madre no había podido viajar para presenciar el momento más importante de su carrera.
“No pudo venir por el problema del visado... por el dinero que teníamos que pagar. No lo conseguimos a tiempo y me hubiera gustado que estuviera aquí”, dijo el portero a los medios luego del debut de Cabo Verde.
Sus comentarios se difundieron rápidamente por todo el mundo y provocaron peticiones de ayuda por parte de políticos, aficionados y medios de comunicación en Estados Unidos para poder tener a su madre en el Mundial 2026.
Mientras se resolvía la situación, su madre emocionó a todos con una frase que hoy parece una profecía: “Dije que ningún balón entraría en su portería y eso fue exactamente lo que pasó. Tengo mucho orgullo de ser la madre de Vozinha”.
Después de conmover al mundo con su emotiva confesión tras la histórica actuación ante España, Vozinha recibió la noticia que tanto esperaba: su madre, Ana Cândida Évora, podrá viajar al Mundial para acompañarlo.
El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó este miércoles que su equipo consular en Praia está "en estrecho contacto" con la madre del portero de la selección de Cabo Verde, Vozinha, y le está prestando la asistencia necesaria para que pueda obtener un visado y viajar al país a tiempo para el partido del domingo contra Uruguay.
El Departamento de Estado de EE. UU. y la FIFA facilitarán el viaje de su madre, Ana Candida Évora, a Estados Unidos para ver a su hijo jugar en el torneo, después de que no pudiera asistir al partido inaugural de Cabo Verde debido a complicaciones y costos relacionados con la visa.
Un funcionario del Departamento de Estado, que habló bajo condición de anonimato, dijo a periodistas que podía confirmar que su equipo de visas en Praia, capital de Cabo Verde, está "en estrecho contacto con ella y le está proporcionando los servicios necesarios".
Previamente, el líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, había adelantado que la madre de Vozinha podría obtener el visado a tiempo para asistir al encuentro frente a Uruguay. El congresista, de ascendencia caboverdiana por parte materna, afirmó que se habían eximido todas las tasas correspondientes y que ya se estaban organizando los preparativos para que madre e hijo se reencontraran en Miami.
"Al enterarme de esta situación, hablé con el secretario de Estado, Marco Rubio, y le pedí al Departamento de Estado que hiciera todo lo posible para asegurar que su madre pudiera asistir al próximo partido de Cabo Verde", declaró Jeffries en un comunicado.
"Es un privilegio anunciar que la madre de Vozinha podrá obtener la visa a tiempo para asistir al partido de este domingo contra Uruguay. Se han eximido todos los gastos, de acuerdo con la política oficial. Ya se están realizando los preparativos para que madre e hijo se reúnan en Miami", anunció.
Hakeem Jeffries añadió que quería agradecer a Marco Rubio, a los funcionarios del Departamento de Estado, al gobierno de Cabo Verde y a la FIFA por su colaboración para que esto fuera posible.
Cabo Verde se encuentra entre los países cuyos ciudadanos pueden tener que pagar una fianza reembolsable de hasta 15.000 dólares, además del costo estándar de la visa, al viajar a Estados Unidos. Si bien el gobierno estadounidense anunció posteriormente exenciones para los viajes relacionados con la Copa Mundial, el costo y las fechas ya habían impedido que la madre de Vozinha viajara para el partido contra España.
Cabo Verde se enfrentará a Uruguay el próximo domingo en el Hard Rock Stadium de Miami, en la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026.