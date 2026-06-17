Agricultor yoreño muere tras ser impactado por un rayo

YORO, HONDURAS

La víctima fue identificada como Neptalí Gonzales Soler , quien se encontraba trabajando en el campo cuando ocurrió la descarga eléctrica que le provocó la muerte de manera inmediata.

Un agricultor murió tras ser alcanzado por un rayo mientras realizaba labores en una parcela de maíz en el municipio de El Negrito, departamento de Yoro.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre fue sorprendido por una tormenta eléctrica mientras desarrollaba actividades agrícolas en la zona rural del sector.

El impacto del rayo le causó la muerte en el lugar, sin que pudiera recibir asistencia médica.

Autoridades locales se desplazaron al sector para confirmar el fallecimiento y realizar el levantamiento correspondiente del cuerpo.

El pasado 9 de junio, una persona también perdió la vida y tres más resultaron heridas luego de ser alcanzados por un rayo mientras realizaban trabajos de campo en la comunidad de Gancho en El Porvenir, Atlántida.