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Niña de 11 años muere tras consumir hongos venenosos en Intibucá

Según trascendió, la menor y su familia habrían confundido los hongos venenosos con la especie comestible conocida popularmente como 'choro'

Niña de 11 años muere tras consumir hongos venenosos en Intibucá

La menor falleció en el centro asistencial a causa de una falla hepática derivada de la intoxicación provocada por los hongos venenosos.
INTIBUCÁ, HONDURAS

Una niña de 11 años perdió la vida en las últimas horas luego de sufrir una presunta intoxicación por consumir hongos venenosos en el departamento de Intibucá.

La menor fue identificada como Iris Yessenia Sánchez, originaria de la comunidad de Santa Catarina, desde donde fue trasladada de emergencia al Hospital de Área Enrique Aguilar Cerrato debido al delicado estado de salud que presentaba.

Choros, los hongos mágicos lencas que todos quieren comer

De acuerdo con la información preliminar, la niña y varios miembros de su familia habrían consumido hongos tóxicos tras confundirlos con especies comestibles como "el choro". Poco después comenzaron a presentar síntomas asociados a una intoxicación alimentaria.

A pesar de los esfuerzos médicos, la menor falleció en el centro asistencial a causa de una falla hepática derivada de la intoxicación provocada por los hongos venenosos.

Las autoridades sanitarias informaron que otras 12 personas fueron atendidas tras presentar náuseas, vómito y fiebre luego de ingerir los denominados "choros".

Afortunadamente, su condición es estable y permanecen bajo observación médica.

El caso ha generado preocupación entre los habitantes de la zona, donde es común la recolección de hongos silvestres durante determinadas épocas del año para su consumo. De hecho, en La Esperanza, Intibucá, entre el 3, 4 y 5 de julio, se celebra el Festival del "Choro".

Ante esta situación, las autoridades de Salud reiteraron el llamado a la población a evitar la recolección y consumo de hongos desconocidos, ya que algunas especies pueden resultar altamente tóxicas e incluso mortales.

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Redacción La Prensa
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