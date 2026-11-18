Tegucigalpa, Honduras. Fredy Arturo Osorto Rodríguez fue condenado a 33 años y dos meses de prisión por los delitos de asesinato y otras agresiones sexuales agravadas en perjuicio del niño Johnny Neptali Gómez Velásquez, de siete años.

La sentencia se logró mediante un acuerdo de estricta conformidad gestionado por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), a través de la Sección en Muerte de Menores. El tribunal impuso 22 años y seis meses de cárcel por el asesinato y otros 10 años y ocho meses por las agresiones sexuales agravadas, además de las penas accesorias.

Según la investigación dirigida por la Fiscalía y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el crimen ocurrió aproximadamente a las 5:50 de la tarde del sábado 1 de noviembre de 2025, en la residencial El Tablón, en el Distrito Central.

A esa hora, el niño se encontraba en el portón de acceso al vecindario cuando llegó Osorto Rodríguez, quien lo invitó a comer una malteada y dulces. De acuerdo con las diligencias, el hombre utilizó ese ofrecimiento para acercarse al menor.