San Pedro Sula, Honduras. La División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) capturó a un presunto cabecilla de la Pandilla 18 durante un operativo policial desarrollado en la colonia San Cristóbal, sector Rivera Hernández, en San Pedro Sula, Cortés. La detención se ejecutó mediante una operación de saturación policial en la que participaron agentes de la DAET y de la Unidad Metropolitana de Prevención número 8 (UMEP-8), como parte de las acciones de seguridad dirigidas a sectores identificados como zonas de operación de estructuras criminales.

El detenido fue identificado como Lester Guillermo Benítez Melgar , de 34 años, originario y residente del sector Rivera Hernández. Según el reporte policial, era conocido dentro de la organización criminal con el alias de "Little Flaco HGS". De acuerdo con las investigaciones, Benítez Melgar tendría aproximadamente 13 años de pertenecer a la Pandilla 18 y actualmente ocuparía el rango de "Homie". Las autoridades también señalaron que porta tatuajes alusivos a esa estructura criminal .

El informe de los investigadores establece que el sospechoso estaría a cargo de coordinar las actividades de extorsión y los gatilleros que operan en el sector Rivera Hernández. Además, habría ascendido de rango hace aproximadamente cinco meses, luego de desempeñarse como uno de los principales encargados de ejecutar ataques armados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las autoridades también indicaron que el detenido registra antecedentes penales. Según el expediente policial, fue arrestado el 5 de octubre de 2013 por su presunta vinculación con los delitos de porte ilegal de arma de fuego y asesinato.

La captura se enmarca en las operaciones del Plan Escudo Honduras. Según cifras proporcionadas por las autoridades, más de 35 presuntos cabecillas vinculados con actividades de extorsión han sido capturados por la DAET en el Valle de Sula y permanecen recluidos en centros penitenciarios de máxima seguridad.