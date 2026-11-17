Islas de la Bahía, Honduras. Un joven de 19 años, quien se desempeña como marino, fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), por suponerlo responsable del asesinato de un futbolista ocurrido en septiembre de 2025 en el departamento de Islas de la Bahía. La detención se ejecutó en el barrio Los Fuertes, municipio de Roatán, mediante un operativo realizado por agentes de la Unidad Departamental de Investigación Criminal N.° 11 (UDIC-11), luego de varios meses de investigaciones y análisis de pruebas técnicas.

De acuerdo con el informe policial, el crimen ocurrió el 15 de septiembre de 2025 en el barrio Brightman, sector de Santa Elena, municipio de Santos Guardiola, donde perdió la vida el futbolista Doel Donowand Bowman Bodden, de 29 años. Las investigaciones determinaron que la víctima se desplazaba en su motocicleta cuando fue interceptada por dos individuos que se movilizaban en otro vehículo.

Según las indagaciones, el ahora detenido viajaba como copiloto y, al acercarse a Bowman Bodden, sacó un arma de fuego y le disparó en reiteradas ocasiones. Las heridas que sufrieron le provocaron la muerte. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tras el ataque, el futbolista fue trasladado de emergencia a un centro asistencial; Sin embargo, los médicos no lograron salvarle la vida debido a la gravedad de las lesiones.

Bowman Bodden, conocido en redes sociales como "Doelsito Bowman", formó parte del Estrella FC, equipo con el que representaba a su localidad en la Liga de Ascenso del fútbol hondureño. Por este caso, el Juzgado de Letras Departamental de Roatán emitió una orden de captura contra el sospechoso el 6 de abril de 2026, por suponerlo responsable del delito de asesinato en perjuicio del deportista.