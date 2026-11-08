Hondureños pierden miles de dólares por falsas gestiones migratorias en EE UU

Miami, Estados Unidos. Las promesas de resolver problemas migratorios en Estados Unidos estarían siendo utilizadas por personas que buscan aprovecharse de hondureños que necesitan regularizar su situación en ese país. La Fundación 15 de Septiembre alertó sobre estas prácticas luego de recibir denuncias de compatriotas que aseguran haber perdido miles de dólares por confiar en supuestos gestores y abogados. Uno de los casos más recientes es el de un hondureño que habría entregado cerca de 40,000 dólares a un hombre que se identificó como abogado de inmigración y le ofreció encargarse de sus trámites ante las autoridades estadounidenses, informó Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre.

El afectado realizó varios depósitos durante el supuesto proceso, con transferencias de 1,000, 2,000 y hasta 4,000 dólares. Los pagos se hacían bajo el argumento de que su expediente avanzaba en los tribunales y que debía cubrir diferentes gestiones.

La situación cambió cuando el migrante descubrió que los documentos que le entregaban no eran auténticos. Para entonces, ya había desembolsado una considerable suma de dinero y comprendió que había sido víctima de un engaño. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Flores explicó que detrás de estas prácticas habría personas que construyen una apariencia de credibilidad para conseguir la confianza de los migrantes. Entre los métodos denunciados figuran las videollamadas, mediante las cuales los estafadores simulan ser abogados o incluso funcionarios judiciales. "Se disfrazan de abogados o de jueces, hacen videollamadas y es una red de estafadores que hay que están estafando a muchos inmigrantes", relató el presidente de la organización. Las advertencias también incluyen a individuos que ofrecen supuestos programas de asistencia mediante organizaciones benéficas. Según Flores, algunos se presentan como representantes de entidades de caridad católicas y solicitan pagos por servicios que supuestamente ayudarían a los inmigrantes.

"Hay otros compatriotas que han sido estafados por algunos que se hacen pasar por caridades católicas y que es una firma de ayuda, dicen ellos, y le sacan hasta cinco mil dólares", denunció. A estas situaciones se suma el temor de las víctimas a acudir a las autoridades. El dirigente señaló que los hondureños que no cuentan con documentos migratorios suelen evitar presentar denuncias porque temen que su situación pueda exponerlos a una detención. "Lamentablemente a ellos se les dificulta denunciar porque no tienen papeles y tienen miedo. Y lo otro es que, por la misma situación migratoria, se les hace difícil ir a la Policía porque pueden ser capturados ahí", explicó Flores.

Ante el aumento de este tipo de alertas, la Fundación 15 de Septiembre pidió a los compatriotas investigar quiénes ofrecen servicios migratorios y comprobar que cuentan con las credenciales correspondientes. También recomendó desconfiar de quienes garantizan resultados, solicitan cantidades elevadas de dinero o aseguran tener influencias dentro de los tribunales estadounidenses.