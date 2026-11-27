Tegucigalpa, Honduras. Hasta tres años tuvieron que esperar algunos pacientes del Hospital General San Felipe para acceder a una cirugía oftalmológica. Hoy, el centro asistencial reporta una reducción del 66% en su mora quirúrgica, después de alcanzar 3,318 intervenciones mayores durante 2026 y ampliar las jornadas de atención especializada. Detrás de esta cifra hay pacientes que permanecieron durante años en listas de espera, particularmente en oftalmología, donde al inicio de la actual gestión hospitalaria se identificaron aproximadamente mil personas pendientes de una operación.

El director del hospital, Edwin Cruz, explicó que la reducción de los tiempos de espera se convirtió en una prioridad para la actual administración, por lo que las jornadas quirúrgicas se ampliaron y las intervenciones se incrementaron.

Con un promedio histórico de aproximadamente 2,500 cirugías anuales, durante los cuatro años anteriores, el San Felipe acumula 3,318 procedimientos efectuados al 10 de noviembre de 2026. De acuerdo con el balance hospitalario, se registran 1,721 cirugías oftalmológicas, 754 oncológicas y 843 de cirugía general. Se proyecta atender a otros 800 pacientes mediante brigadas quirúrgicas durante tres semanas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La atención de la mora quirúrgica figura entre las prioridades sanitarias de la administración del presidente Nasry Asfura.

La espera de dos y hasta tres años

El problema no se limitaba a la cantidad de pacientes pendientes de una operación, sino al tiempo que algunos debían permanecer sin recibir el procedimiento indicado. “Al llegar al hospital encontramos aproximadamente mil pacientes en espera de una cirugía oftalmológica; algunos acumulaban dos o tres años de espera. Desde entonces, hemos operado a más de 1,800 pacientes en esta especialidad”, relató Cruz. Entre quienes buscan recuperar la visión se encuentra Julio César Martínez, de 62 años, residente de la colonia Nueva Suyapa, en el Distrito Central. Después de cuatro citas médicas, se prepara para su primera cirugía de cataratas, acompañado por su hija. “Me han atendido muy bien. Hasta el momento, todo ha sido excelente”, expresó Martínez. Su historia muestra la importancia que tiene para los pacientes acceder a los procedimientos necesarios para tratar sus problemas de visión.

Más cirugías para reducir las listas de espera

El aumento de las intervenciones constituye uno de los principales componentes de la respuesta del Hospital San Felipe a la mora quirúrgica. Según el balance hospitalario, entre abril y el 4 de septiembre se realizaron 2,793 cirugías mayores. Durante septiembre se sumaron otras 144, mientras que octubre cerró con 210 procedimientos adicionales. Al 10 de noviembre se registraron 171 operaciones más, hasta alcanzar un acumulado de 3,318 intervenciones. El resultado representa 525 cirugías adicionales respecto al primer corte presentado en septiembre y supera el promedio histórico de aproximadamente 2,500 procedimientos anuales de los cuatro años anteriores. Cruz explicó que el incremento de la actividad quirúrgica responde al objetivo de atender a más pacientes y reducir los períodos de espera. “Desde entonces, una de nuestras prioridades ha sido reducir los tiempos de espera y la mora quirúrgica. Hasta la fecha de esta entrevista hemos realizado 3,318 cirugías mayores, es decir, procedimientos efectuados en quirófano con la participación de un cirujano y un anestesiólogo”, dijo.

El balance institucional sitúa en 34 % la mora quirúrgica restante, después de reportar una reducción del 66 %. La información proporcionada no detalla la cantidad inicial de pacientes utilizada para calcular ese porcentaje.



Brigadas quirúrgicas proyectan atender a 800 pacientes