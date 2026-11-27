Tegucigalpa, Honduras. Hasta tres años tuvieron que esperar algunos pacientes del Hospital General San Felipe para acceder a una cirugía oftalmológica. Hoy, el centro asistencial reporta una reducción del 66% en su mora quirúrgica, después de alcanzar 3,318 intervenciones mayores durante 2026 y ampliar las jornadas de atención especializada.
Detrás de esta cifra hay pacientes que permanecieron durante años en listas de espera, particularmente en oftalmología, donde al inicio de la actual gestión hospitalaria se identificaron aproximadamente mil personas pendientes de una operación.
El director del hospital, Edwin Cruz, explicó que la reducción de los tiempos de espera se convirtió en una prioridad para la actual administración, por lo que las jornadas quirúrgicas se ampliaron y las intervenciones se incrementaron.
Con un promedio histórico de aproximadamente 2,500 cirugías anuales, durante los cuatro años anteriores, el San Felipe acumula 3,318 procedimientos efectuados al 10 de noviembre de 2026.
De acuerdo con el balance hospitalario, se registran 1,721 cirugías oftalmológicas, 754 oncológicas y 843 de cirugía general. Se proyecta atender a otros 800 pacientes mediante brigadas quirúrgicas durante tres semanas.
La atención de la mora quirúrgica figura entre las prioridades sanitarias de la administración del presidente Nasry Asfura.
La espera de dos y hasta tres años
El problema no se limitaba a la cantidad de pacientes pendientes de una operación, sino al tiempo que algunos debían permanecer sin recibir el procedimiento indicado.
“Al llegar al hospital encontramos aproximadamente mil pacientes en espera de una cirugía oftalmológica; algunos acumulaban dos o tres años de espera. Desde entonces, hemos operado a más de 1,800 pacientes en esta especialidad”, relató Cruz.
Entre quienes buscan recuperar la visión se encuentra Julio César Martínez, de 62 años, residente de la colonia Nueva Suyapa, en el Distrito Central.
Después de cuatro citas médicas, se prepara para su primera cirugía de cataratas, acompañado por su hija. “Me han atendido muy bien. Hasta el momento, todo ha sido excelente”, expresó Martínez.
Su historia muestra la importancia que tiene para los pacientes acceder a los procedimientos necesarios para tratar sus problemas de visión.
Más cirugías para reducir las listas de espera
El aumento de las intervenciones constituye uno de los principales componentes de la respuesta del Hospital San Felipe a la mora quirúrgica.
Según el balance hospitalario, entre abril y el 4 de septiembre se realizaron 2,793 cirugías mayores. Durante septiembre se sumaron otras 144, mientras que octubre cerró con 210 procedimientos adicionales. Al 10 de noviembre se registraron 171 operaciones más, hasta alcanzar un acumulado de 3,318 intervenciones.
El resultado representa 525 cirugías adicionales respecto al primer corte presentado en septiembre y supera el promedio histórico de aproximadamente 2,500 procedimientos anuales de los cuatro años anteriores.
Cruz explicó que el incremento de la actividad quirúrgica responde al objetivo de atender a más pacientes y reducir los períodos de espera.
“Desde entonces, una de nuestras prioridades ha sido reducir los tiempos de espera y la mora quirúrgica. Hasta la fecha de esta entrevista hemos realizado 3,318 cirugías mayores, es decir, procedimientos efectuados en quirófano con la participación de un cirujano y un anestesiólogo”, dijo.
El balance institucional sitúa en 34 % la mora quirúrgica restante, después de reportar una reducción del 66 %. La información proporcionada no detalla la cantidad inicial de pacientes utilizada para calcular ese porcentaje.
Brigadas quirúrgicas proyectan atender a 800 pacientes
Para continuar ampliando la atención, el Hospital San Felipe proyecta realizar nuevas jornadas quirúrgicas durante noviembre. La programación contempla atender a aproximadamente 800 pacientes en un período de tres semanas, mediante brigadas de cirugía general y especialidades.
Estas jornadas forman parte de la estrategia hospitalaria para aumentar el número de procedimientos y responder a la demanda de pacientes que requieren una intervención. Cruz explicó que la proyección es acercarse a las 4,000 cirugías acumuladas al finalizar noviembre.
“Esperamos operar aproximadamente a 800 pacientes durante noviembre, como parte de la estrategia para reducir la mora quirúrgica. Nuestra proyección es acercarnos a las 4,000 cirugías acumuladas al finalizar el mes”.
La atención oncológica constituye otro de los principales componentes de la actividad médica del Hospital San Felipe.
Cada año, entre 1,200 y 1,500 nuevos pacientes con cáncer llegan al centro asistencial, además de quienes continúan sus tratamientos. El balance hospitalario registra 754 intervenciones oncológicas durante 2026.
El director estimó que entre 700 y 800 cirugías correspondían a pacientes con cáncer, un rango compatible con el dato puntual presentado en la infografía.
La atención de estos pacientes también depende de la disponibilidad de medicamentos y de los servicios especializados que permiten mantener la continuidad de los tratamientos.
El abastecimiento de medicamentos oncológicos alcanza aproximadamente el 92 %, según Cruz.
El Hospital San Felipe llega a noviembre con 3,318 cirugías mayores acumuladas, una reducción reportada del 66% en su mora quirúrgica y una programación de nuevas brigadas para atender a otros 800 pacientes.
Las cifras muestran un incremento de las intervenciones respecto al promedio anual registrado en los cuatro años anteriores, mientras que la atención oftalmológica continúa siendo una de las áreas centrales de la respuesta hospitalaria.
Para pacientes como Julio César Martínez, que se prepara para una cirugía de cataratas, el acceso a una intervención representa una oportunidad de atender un problema de salud que afecta su visión.
La continuidad de las jornadas quirúrgicas será fundamental para responder a la demanda restante y evitar que otros pacientes enfrenten esperas de dos y hasta tres años antes de recibir una operación.