$!Especialista en inmigración en EEUU: “La reinscripción al TPS solo aplica para hondureños que llegaron antes de 1998”

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Es hondureño, experto en temas de inmigración y radica en Florida, estado donde su labor primordial es orientar y apoyar a las personas de escasos recursos de la comunidad hondureña y de latinos. Debido a que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos amplió de 60 días a 18 meses el periodo para volver a registrarse en el Estatus de Protección Temporal (TPS) bajo las designaciones de El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán, él explica por qué es tan importante hacer el trámite a tiempo, quienes califican y qué formularios deben llenar. También amplía también sobre cómo tramitar asilo y aprovechar el parole ( permiso humanitario) de reunificación familiar.

SOBRE TPS

¿Qué significa que EE UU haya ampliado el plazo para que los 70,000 hondureños con este beneficio se re-reinscriban al TPS? El programa está siendo visto en la cortes porque se considera que no es constitucional. No sabemos cuál será la resolución. Si lo miramos basado en la ley migratoria , esto obstaculiza los procesos regulares y se cree que es más por campaña política que por ayudar a nuestra gente , eso lo definirán las cortes . Es importante la decisión de certificar el Estado de Protección Temporal para Honduras, porque estuvimos por más de seis años con una demanda, porque el presidente Trump eliminaba el TPS de varios países. La certificación es un alivio legal, un tanque de oxígeno migratorio que cada beneficiario pudiera usar para cambiar su estatus de temporal a permanente. La mayoría de mis clientes, que por años tuvieron TPS, hoy en su mayoría son ciudadanos norteamericanos, por que han tomado acción y nos se quedaron esperando esa renovación cada 18 meses.

¿Cuántos hondureños se cree, volverán a aplicar al TPS? Yo creo que deberían de aplicar todos los que están dentro del programa de TPS, los más de 70 mil. No reinscribirse los deja sujetos a una deportación, a no tener permiso de trabajo y sobre todo, les remueve los beneficios del seguro social, que tiene una nota que es válido solo con autorización del DHS. ¿Quiénes sí califican y quiénes no son elegibles para el TPS y por qué? Califican todos aquellos hondureños que entraron antes del 30 de diciembre de 1998 y se han mantenido en el programa durante todos estos años. Existe una excepción en la regulación, que se llama TPS de forma tardía. Aplica a alguien que nunca se registró por temor, por ignorancia, y por no tener los recursos económicos, pero llegó antes de 1998. Si puede demostrarlo podría calificarse. Cabe hacer notar que esto no es un TPS nuevo. Eso no existe y no podría existir porque sería inconstitucional. Tendría que terminar el que tenemos para poderse crear uno nuevo que beneficie a todos los que han llegado últimamente.

Contáctelo > Carlos Pereira Trejo, es un hondureño radicado en Florida, Estados Unidos. Es líder de la comunidad hondureña en Miami.Para llamar: Consultas, llamadas o textos vía Whatsapp a los números: +1 786 326 6744 +1 786 326 4487 EN RRSS: https://www.facebook.com/carlos.pereiratrejo

¿Por qué hay tanto hondureño con TPS desde 1998? ¿Pueden ellos legalizar su estatus de forma permanente? ¿Qué deben hacer? Si alguien tiene TPS puede cambiar su estatus. Sí, la respuesta es sí, pero tiene que buscar un profesional que halle el camino para poder ayudar a ajustar su estatus. Aquí tengo que ser crítico, a nuestra gente le llenan los papeles de TPS muchas personas que no desconocen la ley, sus procedimientos y beneficios, cobran barato, pero no buscan una solución legal para salir de ese estatus. Los quieren tener así para que cada 18 meses les paguen la renovación del proceso. Mi trabajo por años ha sido poder encontrar el camino para que los beneficiarios de TPS obtengan la residencia, y eventualmente la ciudadanía americana. ¿Cuáles son los pasos para la reinscripción? Los pasos para reinscribirse al programa son llenar varios formas entre ellas I-765 , I-821, mas el pago de un “money order” de $495.00.

TRÁMITE DE ASILO

¿Si los hondureños pueden solicitar asilo, en qué casos lo hacen? El solicitar asilo es un derecho universal que va desde su opinión política, raza , religión, nacionalidad, y ser miembros del algún grupo particular. Este último es un abanico de oportunidades que puede ir desde el temor de vivir en un país donde existe discriminación o asedio o abuso de un grupo determinado. Por ejemplo, la comunidad LGBTQ, ser mujer y ser víctima de abuso doméstico, o ser víctimas de un grupo en particular, como las maras. Esto varía de acuerdo a la política del presidente -de EEUU- en turno. Algunos presidentes la aplican, otros las eliminan . ¿Aplicarían los hondureños que están esperando en un centro de detención de migrantes o han llegado ilegales recientemente? Si aplicaría, siempre y cuando puedan mostrar su temor creíble ante las autoridades. De lo contrario pueden ser deportados. Pero siempre los niveles de aprobación son bastante bajos . En el caso de Honduras, creo que tenemos un 6% de aprobación de casos de asilo. ¿En cuánto tiempo se puede realizar solicitud de asilo y qué beneficios tienen los que aplican? Es muy importante presentar sus solicitudes de asilo y existen dos formas de presentación: una defensiva (si a la persona ya le presentaron cargos en la corte), o afirmativa, si a la persona no se le han presentado cargos en corte o entró con una visa, o rodeó la frontera y el sistema de inmigración no lo detuvo en la entrada. Lo importante que la solicitud de asilo también es para detener una deportación. Todos los que aplican pueden obtener sus permisos de trabajo y número de seguros social a los 180 días de haber aplicado. ¿Cuántos hondureño tienen asilo en Estados Unidos? Al hondureño no le gusta aplicar al asilo, aunque venga huyendo de situaciones muy difíciles , porque siempre tienen la mentalidad de regresar a su patria. Ser asilado te limita a no regresar al país de donde viene huyendo, pero es mejor defender un caso de asilo a que te deporten por no tener ninguna defensa, o por lo menos un camino a una posible regulación de estatus por medio del asilo.

" No sabemos con exactitud cuántos hondureños somos en EE UU, legales o indocumentados, he visto varios estudios que nos acercan al millón de personas. "

He visto en sus videos que usted aconseja a los hondureños ilegales no usar carreteras estatales o hacer uso de su derecho a no hablar colocándose la mano o una tarjeta en la boca. ¿Qué significa esto y cuán importante es? Después que se pasó la ley en SB1718 en el estado de la Florida detienen a mucha gente en las carreteras interestatales. Esas carreteras están bajo la dirección del gobierno estatal que dirige Ron DeSantis que tomó liderazgo de este tema y pasó la ley. Las policías municipales han manifestados que ellos no son agentes de inmigración y no actuarán como tal , por eso el consejo. Incluso han deportado paisanos que usaron esas carreteras. El consejo de cubrirte la boca , se basa en la ley Miranda que data de los años 70 , que en una de sus partes dice “ todo lo que digas será utilizado en tu contra”. A nosotros los latinos nos gusta hablar mucho y dar explicaciones, pero cuando se está frente a una autoridad, todo lo digas podría ser utilizado en tu contra, y cubrirse, eso protege bastante. ¿Sabe a cuánto asciende la comunidad hondureña en EEUU, la legal y la ilegal? No sabemos con exactitud cuántos hondureños habemos , legales o indocumentados , he visto varios estudios que nos acercan al millón de personas , sin incluir las nuevas generaciones , como rumores sin ninguna base que somos cerca de 2 millones , me apego más a las cifras del estudio formal que a los rumores de líderes que tienen alguna agenda política.

REUNIFICACIÓN FAMILIAR