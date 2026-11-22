Tegucigalpa, Honduras. Los empleados públicos están a pocos días de recibir el pago de su décimo tercer mes de salario o aguinaldo. ¿Cuándo comenzará el desembolso? Emilio Hernández Hércules, titular de la Secretaría de Finanzas, informó que el pago del décimo tercer mes comenzará el próximo viernes 4 de diciembre de 2026.

Hércules aseguró que el Gobierno ya realizó las previsiones necesarias en la caja del Tesoro Público para cumplir con el pago del aguinaldo y los salarios correspondientes a diciembre. Además, precisó que las autoridades tienen previsto desembolsar aproximadamente 13,000 millones de lempiras para cubrir ambos compromisos. En el sector público, aunque Finanzas informó que los pagos comenzarán a realizarse a partir del 4 de diciembre, no todos los trabajadores recibirán el aguinaldo ese día, ya que el calendario puede variar según cada secretaría. Los funcionarios de algunas dependencias figuran entre los primeros en recibirlo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las autoridades del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) todavía no han dado a conocer fechas específicas para el pago del aguinaldo. En este sector, el desembolso puede variar según la empresa en la que labore cada trabajador.

¿Cuál es la fecha límite para pagar el aguinaldo en Honduras?

La Ley del Séptimo Día y Décimo Tercer Mes establece el aguinaldo como un derecho laboral y contempla que debe pagarse durante diciembre. Aunque no existe una fecha única de desembolso para todas las empresas, los trabajadores deben recibir este beneficio a más tardar el 20 de diciembre. Si el pago se realiza después de esa fecha, deberá existir un acuerdo entre el patrono y el trabajador, sin que esto signifique que pueda desconocerse el plazo legal establecido.