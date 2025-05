Más de 53,000 estadounidenses son hijos de padres hondureños con TPS

San Pedro Sula, Cortés

La huella de estos hondureños no solo se puede ver en Estados Unidos, donde muchos tienen casa o pagan hipoteca, e incluso son dueños de pequeñas empresas de servicios.

Miles de hondureños amparados con el Estatus de Protección Temporal (TPS) se han convertido en una comunidad trabajadora, estable, con raíces profundas en Estados Unidos. No obstante, esa tranquilidad depende de un sí o un no a la nueva extensión del estatus que los ha cobijado desde 1998.

Y los hondureños tienen miedo de correr con la misma suerte.Para el viceministro de Relaciones Exteriores, Antonio García, “no hay que ser aves de mal agüero diciendo que fue negativa la decisión y que se canceló el TPS. No tenemos noticias sobre la decisión y el silencio habla a favor de que será una decisión buena porque cuando es negativa se dice ya”.

Fue elaborado por Robert Warren y Donald Kerwin del Center for Migration Studies. En enero de 2017, se estimaba que eran 325,000 migrantes de 13 países los designados para TPS que residían en Estados Unidos.

La no renovación del TPS pone en riesgo de deportación a miles de hondureños, lo que implicaría una potencial separación familiar, especialmente por la presencia de hijos y adultos ciudadanos estadounidenses dentro de los núcleos familiares.

La Journal on Migration and Human Security (JMHS) es una publicación académica revisada por pares, enfocada en políticas públicas relacionadas con la migración internacional.

Es editada por el Center for Migration Studies of New York (CMS), una institución dedicada al estudio de la migración y las políticas migratorias.

Sobre el TPS y la comunidad hondureña en Estados Unidos (USA), y según el informe de Robert Warren y Donald Kerwin (2017), publicado en la JMHS se estima que aproximadamente 57,000 hondureños residían en USA bajo TPS en ese año. Estos individuos mostraban una alta integración socioeconómica.

Por ejemplo, en cuanto a su participación laboral, el 85% de los hondureños con TPS estaban empleados, superando el promedio nacional.