Petro y Trump dialogan por primera vez tras las últimas amenazas de EE.UU. a Colombia

El presidente colombiano, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, conversaron este miércoles por teléfono por primera vez en medio de la escalada verbal entre ambos, que se agravó el sábado pasado tras la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en un operación estadounidense en Caracas.

