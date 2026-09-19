¿Cómo obtendrán el bono los retornados? Piden mayor asistencia

San Pedro Sula, Honduras. A partir de octubre, los hondureños retornados al país recibirán un apoyo económico de 2,500 lempiras, informó Carlos Cordero, director del Instituto Nacional de Migración (INM). El funcionario explicó que el beneficio tendrá carácter retroactivo desde el 27 de enero de 2026, por lo que también serán incluidos los hondureños que hayan retornado al país desde esa fecha. De acuerdo con el INM, hasta septiembre se contabilizan 32,704 hondureños retornados durante 2026. El bono será entregado a las personas registradas como beneficiarias por la institución. Cordero indicó que Migración dispone de información sobre los retornados, incluido el departamento y municipio donde residen. “Nosotros tenemos el registro de todos ellos, tenemos la información de qué departamento y en qué municipio viven”, explicó el funcionario. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Según detalló, el INM comunicará a los beneficiarios el lugar y el procedimiento para reclamar el apoyo económico. El anuncio representa la reactivación de un beneficio dirigido a las personas que regresan al país después de un proceso migratorio, particularmente quienes son retornados desde Estados Unidos. Para César Ramos, representante de la Comisión de Acción Social Menonita (CASM), el apoyo económico es necesario, pero la magnitud del retorno requiere una respuesta más amplia por parte del Estado. Ramos señaló que las organizaciones que trabajan con población migrante han insistido en que el Gobierno considere la situación como una emergencia migratoria, debido al número de hondureños que están regresando al país. Según sus declaraciones, además de quienes son deportados, existe un grupo de hondureños que retorna por cuenta propia, lo que amplía el fenómeno más allá de las cifras de deportaciones.

El representante de CASM también advirtió que no todos los retornados llegan con recursos económicos para cubrir sus necesidades inmediatas. Explicó que algunas personas regresan después de permanecer detenidas en Estados Unidos y pueden llegar sin dinero, con dificultades para trasladarse desde los centros de atención hasta sus comunidades de origen. Ramos cuestionó que la asistencia para el traslado no necesariamente cubra todo el recorrido de una persona hasta su comunidad.